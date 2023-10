One Piece 1095: il flashback di Kuma svela il passato di Ivankov

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e il capitolo più recente ha decisamente alzato il livello di coinvolgimento dei fan ma soprattutto dello spessore della storia.

Dopo la fine delle vicende dell’arco di Wano, Eiichiro Oda ha dato il via a quello che attualmente è l’arco finale della serie shonen più famosa di sempre, in corso dal 1997. Il mangaka ha rappresentato tantissime storie e presentato altrettanti personaggio e pare che i fan non avranno modo di conoscerne altri. Infatti il mangaka si sta concentrando molto sull’approfondimento di tutti quei personaggi dei quali si sa tutt’ora poco.

L’arco dell’isola del Futuro ha permesso ai fan di conoscere finalmente l’aspetto di Vegapunk e successivamente il suo vero scopo di vita. Proprio questo ha messo in moto una serie di eventi che ha visto l’intervento del governo mondiale, perché lo scienziato ha portato avanti, di nascosto, studi e ricerche sul Secolo del Grande Vuoto. Ovviamente Rufy e la sua ciurma non potevano che essere coinvolti, e il loro obiettivo è aiutare Vegapunk a fuggire da Egghead sano e salvo.

E proprio in questa fase del manga, One Piece ha visto il ritorno di in azione di Kizaru, che ha combattuto nuovamente contro Rufy. Ma la grossa novità è la vera forma di Saturn, uno dei Cinque Astri di Saggezza. Stiamo parlando della rivelazione della natura del suo Frutto del Diavolo e successivamente di tutto quello che ne ha conseguito. Bonney si fionda contro i Nobile Mondiale trafiggendolo, ma Saturn lo fa apposta per poterla afferrare. Da questo punto parte uno dei flashback più tristi e pesanti della serie, incentrato su Kuma.

Si tratta del padre di Bonney e Oda ha illustrato il suo passato come schiavo dei Draghi Celesti fin da quando era giovane. Ha perso la sua famiglia in modo atroce e ha dovuto sopportare tante ingiustizie solo perché nelle sue vene scorre il sangue dei Bucanieri. Ma il capitolo 1095 ha anche rivelato un altro dettaglio molto importante che sarà probabilmente approfondito.

Si scopre infatti che Orso Bartholomew lavorava come schiavo insieme a un giovane Emporio Ivankov, entrambi membri dell’Armata rivoluzionaria. Insieme a Ivankov c’era anche Ginny. Soprattutto si potrebbe teorizzare che anche Ivankov discenda dai Bucanieri come Kuma, viste anche le sue dimensioni.