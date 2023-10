La seconda stagione di Invincible è prevista per il 3 novembre su Prime Video, dopo l’incredibile successo della prima stagione. Tramite le parole di Robert Kirkman, autore del fumetto originale e co-showrunner della serie, scopriamo che il pubblico non deve attendere molto per una terza stagione e le tempistiche tra la prima e la seconda saranno diverse per i prossimi episodi.

A quanto pare i lavori per la terza stagione sono già in atto e al New York Comic-Con di quest’anno Kirkman si è anche esposto sulla questione: “Ho già visto le animazioni della terza stagione: i nostri eroi stanno già cominciando a muoversi. Ho conosciuto anche tutti i registi e gli addetti ai lavori: realizzeremo un degno spettacolo insieme. Al momento le animazioni sono grossolane e devono ancora essere rifinite, ma mi ritengo già soddisfatto.

Al momento è difficile parlare di questa terza stagione, visto che nessuno ancora ha visto la seconda: ma vi assicuro che il livello di quest’ultima è ancora più alto. Il discorso è che se hai amato la prima allora ti innamorerai anche della seconda stagione, mentre se hai visto la seconda impazzirai per la terza: insomma, per amarla devi guardare i prossimi episodi. Quindi sì abbiamo già un’infarinatura, bisogna solamente concludere il tutto”.

Invincible 3: Robert Kirkman condivide già i primi dettagli

I doppiatori della seconda stagione di Invincible è stato in gran parte confermato da Prime Video, con il ritorno delle star Steven Yeun nei panni di Mark Grayson aka Invincible, J.K. Simmons nel ruolo di Nolan Grayson alias Omni-Man, Sandra Oh nel ruolo di Debbie Grayson (la mamma di Mark), Zazie Beetz nel ruolo di Amber Bennett, Gillian Jacobs nel ruolo di Atom Eve, Andrew Rannells nel ruolo di William Clockwell, Walton Goggins nel ruolo di Cecil Stedman, Jason Mantzoukas nel ruolo di Rex Splode, Zachary Quinto nei panni di Robot alias Rudy Conners, Seth Rogen nei panni di Allen l’alieno, Clancy Brown nei panni di Damien Darkblood, Khary Payton nei panni di Black Samson, Mahershala Ali nei panni di Titano, Lennie James nei panni di Darkwing e Kevin Michael Richardson nei panni di The Mauler Twins.

I nuovi arrivati ​​confermati diretti alla seconda stagione di Invincible includono Ben Schwartz nei panni di Shapesmith, Tatiana Maslany nei panni della Regina Lizard, oltre a Peter Cullen nei panni di Thaedus e Sterling K. Brown nei panni di Angstrom Levy.

Fonte Comic Book