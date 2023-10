Finalmente abbiamo un trailer esplosivo e profondo della seconda stagione di Invincible 2, che vede le conseguenze sulla vita di Mark successivamente al tradimento del padre Omni-Man. Il co-creatore e showrunner della serie Robert Kirkman e Simon Racioppa hanno presentato questa intensa clip al New York Comic-Con tra l’entusiasmo del pubblico.

Da come potete vedere in calce vedremo moltissimi personaggi nei nuovi episodi, senza dimenticare anche il nuovo villain. Le sequenze della clip prospettano una serie altamente intensa e colma di battaglie, dove Mark dovrà dare prova di se stesso e difendere il suo Pianeta dalle minacce esterne, proprio come faceva sua padre.

Come accennato anche negli scorsi articoli, i primi quattro episodi della seconda stagione di Invincible arriveranno su Prime Video il 3 novembre, mentre gli altri usciranno poi settimanalmente. Poi dopo una breve pausa ci sarà la seconda e ultima parte della stagione sempre su Prime Video all’inizio del 2024.

Invincible 2: Prime Video pubblica un nuovo trailer ufficiale

La prima stagione è stata molto apprezzata e quindi per questo tutti non vedono l’ora di immergersi in questi nuovi episodi, che ci faranno compagnia anche durante le festività natalizie. Da come possiamo immaginare il protagonista deve ricostruire la sua vita dopo il tradimento di suo padre, venuto sulla Terra solamente per conquistarla. Tanti personaggi e molte situazioni colpiranno il nostro protagonista in una fase della sua vita molto importante.

Tra i doppiatori ci sono Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Gray DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons.

I produttori esecutivi sono Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen ed Evan Goldberg, e i coproduttori esecutivi sono Helen Leigh e Walker. Cosa ne pensate del cast e della serie?



Fonte Comic Book