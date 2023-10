Invincible 2: ecco un “first look” di Bulletproof, un nuovo supereroe

La seconda stagione di Invincible è prevista per il 3 novembre di quest’anno e nel mentre possiamo già cominciare a vedere i nuovi personaggi e anche qualche anticipazione ufficiale, anche se queste ultime sono state comunque diffuse e condivise con le pinze. In una delle recenti interviste l’autore originale del fumetto Robert Kirkman ha donato un’infarinatura interessante sulla prossima stagione, parlando della missione di Mark e del ritorno di Omni-Man.

Come anticipato dal titolo Invincible di Prime Video ha mostrato un nuovo personaggio, Bulletproof, doppiato da Jay Pharoah. Il cast vocale è stellare e in originale sono presenti molti attori famosi come ad esempio J.K. Simmons nel ruolo d Omni-Man. Con un finale di stagione al cardiopalma, il protagonista Mark dovrà ricostruire la sua vita successivamente al tradimento di suo padre, senza dimenticare che in difesa della Terra è rimasto solo.

Questo nuovo eroe si andrà ad aggiungere a un cast molto vasto e chi ha letto il fumetto sa anche l’importanza del personaggio di Bulletproof. Pharoah si va ad aggiungere a un cast vocale già molto vasto: infatti nella prima stagione abbiamo Tatiana Maslany, Sterling K. Brown, Chloe Bennet, Rob Delaney, Paul F. Tompkins, Peter Cullen, Tim Robinson, Phil Lamarr, Lea Thompson, Calista Flockhart, e molti altri.

Il post Twitter ufficiale recita: “Hai già visto il costume nel primissimo episodio di Invincible, ma eccolo su qualcuno che non si chiama Mark Grayson!! Ti presentiamo Bulletproof, doppiato da Jay Pharoah!“

