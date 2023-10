Invincible, la serie Prime Video tratta dal fumetto di Robert Kirkman tornerà verso la fine del 2024 con una nuova stagione e come leggiamo su Comic Book l’autore originale ha donato delle informazioni succose sul personaggio di Omni-Man, padre del protagonista Mark. Se avete visto la prima stagione avete anche visto come si è conclusa e lo scontro tra padre e figlio di certo vi sarà rimasto impresso.

Dopo aver quasi ucciso suo figlio Omni-Man scappa e seguendo la timeline del fumetto non dovrebbe tornare per molto tempo, anche se come accennato dallo stesso Kirkman le cose saranno diverse nella serie. Durante un’intervista per IGN l’autore originale del fumetto si è esposto sulla seconda stagione:

“Siamo partiti con un caos incredibile. Nella prima stagione madre e figlio dovranno raccogliere i cocci del tradimento di Nolan, senza considerare anche tutto il peso scaturito dalla sua assenza sulla Terra. Mentre tutto sembrava andare per il verso giusto, Mark ha avuto una grande batosta e di certo non sarà facile riprendersi.”

Questo è solamente l’inizio per Mark, anche perché le minacce future sono spesso dietro l’angolo, e sono molto pericolose: “Nonostante il tradimento il protagonista è anche rimasto l’unico eroe a poter e dover proteggere la Terra. Anche se non è preparato alle prossime minacce purtroppo è rimasta l’ultima speranza del Pianeta successivamente all’abbandono di Nolan e su questo non abbiamo nulla da obiettare”.

Invincible 2: Robert Kirkman dona qualche anticipazione sulla stagione

Come discusso anche nei nostri scorsi articoli, questa seconda stagione debutterà su Prime Video il 3 novembre con degli episodi settimanali. Dopo la pausa natalizia tornerà la pubblicazione fino al gran finale. L’uscita è fissata per il 2024 quindi dobbiamo aspettare ancora più di 1 anno prima dell’inizio anche se una puntata speciale su Atom Eve è disponibile su Prime Video.

Fonte Comic Book