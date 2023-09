Invincible tornerà con la seconda stagione su Prime Video verso la fine del 2024, precisamente il 3 novembre e dopo un primo sguardo al nuovo villain Robert Kirkman, l’autore del fumetto originale ha confermato la presenza di Omni-Man nei prossimi episodi. Molto probabilmente il personaggio è stata la chiave della prima stagione e per questo è diventato anche uno dei protagonisti amati dai fan.

La seconda stagione di Invincible al momento è ancora lontana, mentre nei fumetti il padre del protagonista Mark compare molto più avanti sulla timeline ufficiale. Ma durante una nuova intervista con IGN Kirkman ha spiazzato tutti, confermando che Omni-Man farà la sua comparsa prima del previsto, anticipando il suo ritorno nella seconda stagione della serie animata.

Quando è stata posta la domanda sul ritorno del padre di Mark, Kirkman ha confermato la sua presenza in una maniera grossolana, ma le parole sono state chiare: “Non ci scommetterei sul fatto che Omni-Man non compaia per una stagione intera. Molto probabilmente farà capolino quando meno ve lo aspettate e potrebbe saltare fuori in modi assurdi e completamente sorprendenti. Questo è tutto ciò che posso rivelare”.

Invincible: Robert Kirkman anticipa il ritorno di Omni-Man

Dopo il massacro di suo figlio Omni-Man è volato via dalla Terra e considerando il fumetto dovrebbe passare del tempo prima che quest’ultimo compaia nuovamente. Essendo un medium diverso quello televisivo è anche facile che la produzione riadatti e rimescoli in maniera diversa gli eventi del fumetto, visto il linguaggio magari più stratificato e “lento” rispetto al piccolo schermo.

La seconda stagione di Invincible debutta su Amazon Prime Video il 3 novembre e quindi dobbiamo ancora attendere prima di emozionarci nuovamente con lo spettacolo con al centro Mark. Sulla piattaforma è stato anche pubblicato un episodio speciale con al centro Atom Eve, lo avete visto?

Fonte Comic Book