Hilo. Il ragazzo precipitato sulla terra | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-10-22T08:00:56+02:00 Un fumetto fresco e divertentissimo. Una storia di un bambino come tanti altri amico di un piccolo supereroe. L’amicizia è il tema centrale e fa da perno ad una storia avventurosa e ricca di colpi di scena. Testi: Judd Winick Disegni: Judd Winick Traduttrice: Laura Bernaschi Casa Editrice: Il Barbagianni Editore Genere: Supereroi Fascia di età: dagli 8 anni Pagine: 208 pp. Formato: 14×21 cm, Brossurato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 17,90 €

In quanti da bambini hanno sognato di avere i super poteri? Moltissimi, forse tutti. Alcuni hanno addirittura creduto di averli per davvero. In Hilo. Il ragazzo precipitato sulla terra il protagonista della storia i superpoteri li ha veramente. Ma non sarà da solo ad affrontare i nemici. Avrà al suo fianco degli amici altrettanto speciali che lo aiuteranno in questa impresa. Questo fumetto è scritto e disegnato da Judd Winick e pubblicato da Il Barbagianni Editore nel settembre 2023. Il titolo originale in inglese è Hilo Book 1: The Boy Who Crashed to Earth, edito da Random House Graphic nel settembre 2015.

La storia inizia raccontando la vita di D.J. (diminutivo di Daniel Jackson Lim), che ha quattro fratelli e tutti con qualche talento, tranne lui. Tanto che si dichiara bravo in nulla. La sua vita però viene sconvolta dall’incontro con Hilo (High-Low) uno strano bambino caduto dal cielo. D.J. dovrà quindi scoprire chi è questo strampalato personaggio. In questo sarà aiutato da una vecchia amica d’infanzia e vicina di casa di nome Gina. Nel corso della storia, D.J., Hilo e Gina indagheranno nel passato di Hilo e scopriranno che avranno da combattere contro le forze del male. Un grande e malvagio cybermostro di nome Razorwark. Man mano che il mistero intorno alle origini di Hilo si inizierà a disvelare, sarà anche più chiaro il rischio in cui si trovano i bambini e la terra stessa.

Judd Winick, è un famoso autore noto all’universo nerd per le sceneggiature a episodi di Batman, Green Lantern, Green Arrow, Justice League e Star Wars. Insomma, un bel po’ dicose interessanti. Con questo fumetto, sebbene all’apparenza sia di tutt’altro tenore, ci troviamo di fronte ad un prodotto ancora una volta di alto livello. La narrazione si caratterizza per una serie di gag comiche, che però sono supportate da tavole dalla regia brillante e piena di ritmo. L’incredibile avventura in cui vengono catapultati i tre co-protagonisti è sempre intrigante e piena di suspance. Con una regia che ricorda molto le serie Tv dei Super Eroi.

Avvincenti sono gli scontri con i forbot (formiche-robot) e altri insetti cibernetici e dalle lotte incredibili con i vari nemici sempre più potenti che i protagonisti incontreranno. I fili traccianti di tutto il fumetto sono la ricerca sull’origine di Hilo e l’evoluzione nei rapporti tra D.J. e Gina. In questo ultimo aspetto si ritrovano le emozioni e gli elementi della quotidianità comuni ai lettori e alle lettrici del fumetto. Oltre a questo, sia il testo che i disegni hanno un linguaggio immediato e di grande impatto. Le gag infatti sono sia testuali che visuali e la regia è sempre attenta a non scadere unicamente nel comico. Si parla di un fumetto di avventura a tutti gli effetti in cui l’azione la fa comunque da padrone.

Il Barbagianni Editore ha messo a segno un gran bel colpo acquistando i diritti in Italia di questo interessantissimo prodotto. Fatto ancor più interessante è che questo fumetto si caratterizza come una serie in più volumi. In cui via via si conoscerà meglio la storia di Hilo e ci si immergerà nelle sue nuove avventure. La realizzazione dell’albo è di ottima fattura, con una buona carta dalla resa dei colori brillanti e vivi. La copertina in brossura è funzionale ad un tipo di prodotto di questo genere.

Conclusione – Hilo. Il ragazzo precipitato sulla terra

Hilo. Il ragazzo precipitato sulla terra è un fumetto molto divertente e dinamico. Il protagonista della storia è un personaggio buffo e misterioso al tempo stesso, in continua crescita ed evoluzione. Si tratta in effetti di un fumetto di formazione e che parla di amicizia. Ogni bambino sogna di avere i superpoteri e, non potendoli avere, adorerebbe un amico come Hilo.

In conclusione questo fumetto è consigliato assolutamente per la fascia scolare dagli 8 anni in su. Pressappoco la stessa età dei protagonisti della storia. Lo stile di scrittura e di disegno è altamente fruibile e accattivante. Oltre ad aver già riscosso un enorme successo in tutto il mondo e aver vinto importanti premi, tra cui: il New York Public Library Best Book for Kids nel 2016 ed essere arrivato finalista al Pennsylvania’s Young Reader’s Choice Award. Insomma questo fumetto è un concentrato di divertimento, avventura e colpi di scena. E non è che l’inizio della vicenda. Infatti, si preannunciano già dei gustosi sviluppi successivi. In programma, nella primavera 2024, c’è già il secondo volume, intitolato: Hilo. Il mondo da salvare.