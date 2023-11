Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 ha visto la sua conclusione la scorsa settimana e dopo 10 anni anche l’anime si è concluso, lasciando un vuoto incolmabile all’interno del cuore di tutti gli appassionati, che da 1 anno attendevano il gran finale della storia, successivamente alla prima parte pubblicata a marzo sempre di quest’anno.

Come anticipato anche da Isayama, tale conclusione ha avute delle aggiunte inedite non viste nel manga, rendendo l’ultima puntata appetibile anche per chi aveva già letto il manga. Le motivazioni di Eren sono state mostrate e dopo il termine degli eventi accaduti nella timeline principale, il pubblico ha anche avuto un assaggio del futuro, esplorando in cosa si sono imbattuti poi tutti i personaggi rimasti.

Come anticipato dal titolo il pubblico ha atteso il finale della storia, ma ora che è uscito non vuole credere che si sia concluso, come possiamo leggere tramite gli ultimi commenti pubblicati su Twitter/X:

"Dad, there is this anime called Attack on Titan, do you know it ?" #shingeki #AttackOnTitan pic.twitter.com/kMEPDPiFQr

La commozione è tanta e proprio come ogni viaggio, anche Attack on Titan ha avuto la sua conclusione, dopo numerose congetture e attese per questo grandissimo finale. Nel corso degli anni la serie ha raccolto sempre più consensi positivi e ovviamente ha catturato sempre nuovo pubblico, specie quello neofita, che grazie a questo ha capito il valore e la profondità dell’animazione giapponese.

Un altro post esalta le gioie e il dolore che lascia la serie: “Questa scena è perfetta: e tra gioia e dolore vediamo Levi che piange.! Sasha saluta sorridendo gli altri, dicendo “Amici miei, sono orgoglioso di voi”. Quest’avventura, insieme a tutti i personaggi rimarrà un ricordo nel cuore degli appassionati per molto tempo, e credo che sarà immortalato nella storia per sempre”. Seguono anche dei post commemorativi e di salute per Eren e tutti gli altri.

This scene is perfect and painful (we did it guys) Levi crying.! 🥲

Sasha saying goodbye with smiling

like " My Friends, I'm proud of you"

" They We will remain a memory in the heart that will be immortalized in history forever " #AttackOnTitan || #هجوم_العمالقة pic.twitter.com/InOH5X2By0

— Blake Ash ❄️🇵🇸 (@rxvilv) November 5, 2023