Che nella saga di John Wick sono presenti riferimenti e citazioni al mondo orientale era risaputo, ma nel dettaglio non abbiamo mai avuto modo di addentrarci maggiormente all’interno delle influenze del franchise, fino a quando lo stesso protagonista Keanu Reeves ha discusso dell’argomento a CBR.

Il noto attore all’interno di questa intervista ha quindi dichiarato tutte le ispirazioni, le influenze e i riferimenti pescati dal cinema giapponese, comprensivo anche degli anime, uno dei medium più amati degli ultimi anni.

Grazie alla fonte Comic Book riusciamo ad avere un riassunto dettagliato della discussione, riportata comodamente di seguito a queste righe: “La cinematografia e l’animazione giapponese ha sicuramente influenzato la mia persona, e di conseguenza anche il mio modo di recitare.

In questo quarto capitolo della saga il bushido è uno dei temi centrali della storia, ovvero il codice d’onore dei Samurai volto alla spirito dell’onore e del sacrificio. Quindi sicuramente in questa pellicola è presente una forte influenza del mondo nipponico”.

Da come avete potuto leggere Reeves ha confermato l’influenza degli anime all’interno di John Wick 4, uno dei capitoli più attesi di sempre, vista anche la conclusione del terzo capitolo.

Oltre a Reeves, John Wick: Chapter 4 conterrà alcune nuove entusiasmanti aggiunte al cast, tra cui Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story) e Bill Skarsgård (It e It Chapter Two), oltre alla pop star nippo-britannica Rina Sawayama.

John Wick 4: Keanu Reeves parla delle influenze “anime” del nuovo capitolo

Sempre nell’intervista leggiamo anche alcune dichiarazioni in merito a un potenziale quinto capitolo: “Dobbiamo vedere il pubblico come reagisce a questo quarto film: sostanzialmente lo abbiamo fatto per loro, dato l’amore di questi ultimi verso John.

Quindi dobbiamo attendere le opinioni al riguardo di questo nuovo film per avere una risposta completa a proposito del quinto capitolo della saga.”

Ancora una volta il mondo degli anime influenza tantissimi altri medium esterni, oltre che gli attori veri e propri. Da come avete visto anche Reeves, protagonista del film, ama questo medium, e per forza di cose quest’ultimo ha sicuramente dato man forte alla sua recitazione.

La stessa cosa è accaduta anche con Michel B. Jordan, protagonista di Creed; quest’ultimo ha confermato le influenze di Hajime no Ippo di Morikawa.

Fonte Comic Book