Creed e Hajime no Ippo a quanto pare viaggiano sugli stessi binari, dato che l’interprete di Adonis, Michael B. Jordan ha confessato avere una forte passione per il manga di Morikawa, che ha fortemente influenzato la sua prestazione e la sua mentalità all’interno della saga cinematografica dedicata all’universo di Rocky.

Nel 2023 arriverà anche il terzo capitolo della saga e l’attore è più pronto che mai. L’attore non ha mai nascosto la passione per il medium e qualche anno fa ha anche confermato che lo stile e i modi di fare del suo personaggio Killmonger nel film Black Panther si ispirava a Vegeta, il celebre personaggio di Dragon Ball.

“Mi è sempre piaciuta l’animazione. Ho iniziato piano piano un po come tutti, e guardavo molti prodotti Disney e anche Pixar. Con l’avanzamento d’internet ho scoperto anche gli anime giapponesi e da lì mi sono completamente innamorato.”

Così come ci riporta Comic Book l’attore ha lasciato alcune dichiarazioni per quanto riguarda l’influenza sul personaggio di Adonis grazie alla lettura e visione di Hajime no Ippo, il manga sulla boxe che continua da anni un’avventura incredibile e altamente spettacolare:

“Con anime e storie come quella di Hajime no Ippo mi ci trovo completamente, e adoro il dialogo interiore di Ippo con se stesso all’interno del ring. Percorsi emotivi come quelli che vediamo nel film sono resi così grazie all’influenza di questo anime, e il risultato è quello che avete visto grazie alle mie passioni”.

Creed: Hajime no Ippo ha influenzato fortemente Michael B. Jordan

Hajime no Ippo è un manga spokon sicuramente molto importante e nel corso degli anni nonostante non sia arrivato in Italia ha comunque catturato tutto il mondo, grazie alle sue sequenze altamente spettacolari e una narrazione solida, veloce ed efficace.

L’anime arriverà su Netflix nel mese di gennaio e chi non ha ancora avuto l’occasione di visionarlo può farlo, così da crearsi una sorta di “cultura” intorno a questo fenomeno, purtroppo non ancora arrivato in Italia in versione manga. L’anime come accennato arriverà e forse potrebbe avere un successo talmente tale da far produrre a chi di dovere una quarta stagione.

