Monster e Hajime no Ippo arriveranno su Netflix nel 2023. Se ben ricordate nel mese di agosto è stato confermato l’accordo con NipponTV per quanto riguarda una carrellata di nuovi anime sulla noto piattaforma streaming e dal primo gennaio a quanto pare arriveranno le prime bombe.

La partnership è sicuramente interessante e senza ombra di dubbio regalerà nel corso del 2023 tante sorprese e succose novità rimaste “bloccate” in Italia per molto tempo. Il primo gennaio come accennato quindi è la volta di Hajime no Ippo e Monster, due capolavori dell’arte sequenziale nipponica.

Come accennato nel mese di agosto avevamo già appreso la presenza di questi due anime su Netflix, e grazie alla pagina “L’Anima dell’Animazione” abbiamo anche la data ufficiale della pubblicazione sulla nota piattaforma streaming appunto.

La serie di Monster sarà completa mentre quella di Hajime no Ippo comprenderà solamente la prima stagione composta da 75 episodi, che riproporrà le origini e la meravigliosa mitologia dietro il capolavoro di Morikawa, uno degli spokon più potenti e apprezzati di sempre.

Il medesimo al momento è bloccato da anni con la terza stagione anime e una quarta non è ancora prevista. Forse queste nuova linfa vitale potrà essere la marcia in più che serve per continuare la trasposizione di uno dei manga sportivi sulla boxe più belli di tutti i tempi insieme a Rocky Joe.

L’anime di Monster e Hajime no Ippo arriveranno su Netflix nel 2023

Hajime no Ippo finalmente avrà uno spiraglio per avere un pubblico più ampio anche in Italia, visto la prima stagione di prossima uscita su Netflix, che come sappiamo è sempre un bel palcoscenico. Nonostante siano ormai più di 100 volumi la speranza che il manga arrivi in Italia non muore mai e forse la serie anime potrebbe aiutare.

Monster invece è abbastanza conosciuto in terra nostrana, vista anche la lussuosa ristampa di Planet Manga che raccoglie più volumi della serie antecedentemente pubblicata in volumi singoli.

Rammentiamo che trattandosi di una collaborazione con NipponTV entrambi gli anime, e probabilmente anche quelli che arriveranno, saranno sottotitolati solamente in italiano e non doppiati al momento. Cosa ne pensate di questi nuovi arrivi?

Fonte L’anime dell’animazione