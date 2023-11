Dragon Ball Super: animato uno scontro del manga da un fan

In Dragon Ball Super abbiamo visto l’inserimento di Broly, successivamente al film a lui dedicato. La Toei ha deciso di inserire il personaggio all’interno della timeline ufficiale del manga e in futuro anche dell’anime, ponendo quindi uno dei Saiyan più amati di sempre al centro della storia. Infatti nell’attuale arco narrativo del manga, Broly si sta allenando sul Pianeta di Beerus insieme a Goku e Vegeta, dove questi ultimi gli stanno insegnando come gestire la sua rabbia a e controllare il suo potere.

Come leggiamo su Comic Book di recente è stato pubblicato sul canale YouTube di Eduardo Quintina, un video animato tratto proprio dal manga di Dragon Ball Super, dove Goku e Broly si affrontano ancora una volta. Questo è un combattimento presente molti capitoli più avanti rispetto al Torneo del Potere (dove si è fermato l’anime ndr), quindi prima di vederlo in via ufficiale ne passerà di tempo.

La clip in calce ha richiesto 14 mesi di lavoro e anche se dura solamente 1 minuto e 40 vedete con i vostri occhi la sua qualità. Il lavoro infatti non è stato svolto solamente nel piccolo, ma ha proprio preso le vignette e i personaggi del manga, per animarli in maniera eccezionale, quasi come se fosse una puntata di Dragon Ball. Qualitativamente il video è alto e la fluidità non manca, anche se il tutto è in bianco e nero.

Dragon Ball Super: Goku vs Broly, il manga animato da un fan

Il video è una piccola perla e senza dubbio questo artista ha veramente la stoffa per quanto riguarda l’animazione. Da come ben sapete tale vicenda dovrà attendere molto prima di palesarsi ufficialmente all’interno dell’anime, visto che Toei Animation non ha ancora rivelato nulla per quanto riguarda la nuova serie di Super. Al momento è previsto solamente Dragon Ball Daima.

Fonte Comic Book