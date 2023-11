Dragon Ball ha mostrato tantissime trasformazioni nel corso degli anni, sia considerando l’anime che il manga. Forme canoniche e non si sono palesate nel corso del tempo e come leggiamo su Comic Book un fan ha finalmente aggiunto una trasformazione che mancava da tempo nel franchise, e riguarda proprio l’ispirazione principale di Akira Toriyama per la sua storia. La fan-art in questione mostra una versione di Goku mai vista prima che a che fare con il personaggio della mitologia cinese.

Il post Instagram cita le seguenti parole: “Come immagino Goku dopo la “fine dei giochi”. IL RE DELLE SCIMMIE ENTRA IN LOTTA!!! SUPER SAIYAN PRIME, GOKU,” ha condiviso Seven Signs Art su Instagram. Da come vedete in calce il protagonista di Dragon Ball si mostra in una versione davvero molto interessante e come accennato trae ispirazione dal leggendario Sun Wukong, protagonista del capolavoro della letteratura cinese “Il Viaggio in Occidente”.

L’artista parla di “fine dei giochi”, quindi molto probabilmente è come immagina Goku tra qualche anno, quando dopo l’Ultra Istinto potrebbe diventare una vera e propria divinità, entrando di netto all’interno della mitologia di Dragon Ball, diventando come l’idolo a cui si è ispirato Akira Toriyama per la sua storia. L’art è molto colorata e da come vediamo la forma predominante è l’oro.

C’è anche il blu nell’illustrazione e oltre il bastone sono anche presenti le braccia dorate, scimmiesche, rammentando ancora una volta la natura originale del personaggio. Ovviamente non vedremo quasi mai tale trasformazione ma è bello vedere una versione del genere, specie se andiamo a considerare che Wukong è stata la prima ispirazione per il nostro amato Goku.

Il prossimo progetto in cui comparirà sarà Dragon Ball Daima, il progetto volto a festeggiare i 40 anni del franchise shonen. Cosa ne pensate voi del primo trailer? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book