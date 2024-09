Le uscite targate Panini Comics del 19 settembre 2024 consistono esclusivamente in un nuovo numero della collana mensile di Star Wars, il 43° della serie attuale, che presenta come di consueto i serial originali Star Wars (di Charles Soule e Steven Cummings) e Darth Vader (di Greg Pak e Adam Gorham).

La collana Panini Comics, tenuta a battesimo nel 2015 con la serie scritta da Jason Aaron e disegnata dal recentemente scomparso John Cassaday, tocca così la 111ª uscita, e si prepara al prossimo rilancio (che seguirà lo speciale numero 50) che vedrà la narrazione spostarsi nel periodo di tempo che intercorre tra la trilogia originale e la trilogia sequel, partendo dalla fondamentale Battaglia di Jakku.

Negli ultimi 4 anni le serie a fumetti pubblicate dalla Marvel hanno infatti esplorato il periodo di tempo tra i due film della trilogia classica L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi. Il focus narrativo si sposterà sul periodo successivo, precedente alla trilogia sequel uscita tra il 2015 e il 2017, lo stesso in cui si svolgono le vicende delle serie tv The Mandalorian, Ahsoka e la prossima Skeleton Crew, raccontando la caduta delle ultime forze imperiali e l’instaurarsi della Nuova Repubblica in seguito alla vittoria ribelle sui cieli di Endor.

Le uscite Panini Comics del 19 settembre 2024

Star Wars 43

Star Wars 111

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #43, Darth Vader (2020) #43

Intrappolato in una visione della Forza, Luke Skywalker deve affrontare il Sith che l’ha catturato e che vede in lui una via per tornare al potere. Darth Vader, invece, scoprirà il piano Scisma Imperiale. Ma quanto ci vorrà prima che i cospiratori si tradiscano a vicenda?