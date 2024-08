Star Wars: Skeleton Crew, i Goonies incontrano Guerre Stellari

Il trailer di Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie TV in arrivo il prossimo 4 dicembre su Disney+ è stato proiettato per la prima volta per i presenti all’evento speciale D23 della Disney.

Abbiamo potuto così vedere per la prima volta i protagonisti della serie: Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), KB (Kyriana Kratter), Neel (Robert Timothy Smith) e il loro eterogeneo equipaggio: il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood (Jude Law) e il droide SM-33 (doppiato da Nick Frost), il decrepito primo ufficiale della Onyx Cinder. Il cast comprende anche Tunde Adebimpe e Kerry Condon.

This is the Way. Jude Law, Diego Luna, Jon Favreau & Dave Filoni brought a galaxy of surprises to #D23 from #SkeletonCrew, #Andor and the upcoming film, The Mandalorian and Grogu. pic.twitter.com/2wsLw62FZa — Star Wars (@starwars) August 11, 2024

Star Wars: Skeleton Crew, creata dal regista di Spider-Man Homecoming Jon Watts e dallo scrittore Christopher Ford, che sono anche gli showrunner, segue i ragazzi che si perdono in una galassia strana e pericolosa e devono ritrovare la strada di casa, incontrando improbabili alleati e nemici lungo il cammino.

This looks like a great collection of pirates to be haunting our young heroes in Skeleton Crew. My excitement continues to grow! #StarWars pic.twitter.com/ohvBpWAPU0 — JP the Jedi (@JediJamesP) August 10, 2024

Il trailer di Skeleton Crew è stato reso disponibile online per tutti i fan di Star Wars e ricorda decisamente come atmosfere i film Amblin degli anni ‘80, in primis un cult come “I Goonies”. Le ambientazioni proposte nelle sequenze iniziali ricordano molto quelle della periferia americana, con qualche elemento tipico di Star Wars ma altrimenti molto lontane dalle classiche ambientazioni viste finora nelle varie produzioni Lucasfilm. L’idea sembrerebbe quella di un gruppo di ragazzi che vivono in un angolo di universo molto simile al mondo attuale che vengono improvvisamente trasportati nel cuore della galassia al centro degli eventi delle grandi saghe di Star Wars.

Il trailer si immerge nell’era della Nuova Repubblica di Star Wars (quindi nello stesso periodo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka), raccontando una nuova storia con il regista Jon Watts al timone e la star Jude Law nel ruolo principale.

Jude Law reflects on what Star Wars means to him. #SkeletonCrew https://t.co/29M00aqND6 pic.twitter.com/obd6Oz7zIH — Star Wars (@starwars) August 10, 2024

La sinossi ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew recita:

“Quando quattro ragazzi fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale apparentemente sicuro, si perdono in una galassia strana e pericolosa. Ritrovare la strada di casa, incontrare improbabili alleati e nemici sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato”.