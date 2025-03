James Gunn collabora alla miniserie di Vigilante e Eagly, spin-off di Peacemaker

La DC si appresta a pubblicare Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature, una serie limitata DC Black Label di cinque numeri ispirata alla visionaria serie Peacemaker di James Gunn, in Italia disponibile su Timvision (ma la seconda stagione dovrebbe arrivare, insieme alla prima, quando debutterà Max in Italia al posto di Discovery+), e presenta due storie originali che hanno come protagonisti Peacemaker, il suo aiutante volatile Eagly e il suo amico cacciatore di criminali Adrian Chase, alias Vigilante.

Gunn è anche consulente per la storia della serie, che debutta nelle fumetterie e nei rivenditori digitali il 26 marzo.

Peacemaker Presents: The Vigilante/ Eagly Double Feature! #1 by Tim Seeley,Mitch Gerads and Matteo Lolli. It will be a 5 issue mini-series. It releases on March 26th! “The Vigilante story starts when Peacemaker has disappeared! It’s up to Adrian Chase, the Vigilante and… pic.twitter.com/fAmgNKbzYb — DCU Updates (@dcuworld) December 20, 2024

In “Peaceful Vacation”, lo scrittore Rex Ogle e gli artisti Matteo Lolli e John Kalisz portano Eagly e Chris Smith (alias Peacemaker) nei grandi spazi aperti dell’Alaska per un po’ di meritato riposo e relax dopo aver distribuito la pace nel loro stile sopra le righe. Ma quando il loro viaggio viene interrotto da un gruppo di dirottatori mascherati (e da una fastidiosa assistente di volo), tocca a una certa aquila e al suo umano domestico salvare la situazione.

Preview from Vigilante/Eagly Double Feature! Written by Tim Seeley and Art by Mitch Gerads Vigilante’s story revolves around him seeking an imaginary villain who he belives has kidnapped Peacemaker. It will bridge the gap between S1 & S2. Expect to see a lot of characters from… https://t.co/PUZwZcNy3p pic.twitter.com/xAmO3EE78U — DCU Updates (@dcuworld) October 19, 2024

Sfortunatamente, Peacemaker dimentica di dire al suo amico Vigilante dei suoi piani per le vacanze e va nel panico più totale; ora Vigilante pensa che Peacemaker e Eagly siano stati rapiti dal Controllore, il che significa grossi guai per i criminali di Evergreen, con coltelli, asce e sangue a volontà! “A Time for Fables” è scritto da Tim Seeley e disegnato da Mitch Gerads. Gerads ha anche realizzato la copertina principale del numero d’esordio, mentre le copertine varianti sono opera di alcuni dei migliori artisti del fumetto: Darick Robertson, Matteo Lolli e Dan Panosian.