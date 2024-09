One Piece 1119: l’anime conferma la morte di un personaggio importante

Il manga di One Piece ha concluso l’arco di Egghead, ma la serie anime sta entrando solo adesso nel vivo della questione. Infatti l’ultimo episodio della serie ha confermato la morte di un importante personaggio. Si tratta del Re di Alabasta e padre di Bibi, Cobra Nefertari. Oltre ai tentativi di Rufy e della sua ciurma di fuggire dall’isola di Egghead con Vegapunk, in questo arco Oda sta dando molto spazio ad altri enormi sviluppi. Tra questi la verità dopo l’ultimo Reverie, con i fan che hanno ricevuto costantemente aggiornamenti man mano che i personaggi coinvolti si sono aperti su cosa è successo.

Una delle più grandi domande persistenti sul Reverie è stata la rivelazione che Sabo apparentemente ha assassinato il re di Alabasta, Re Cobra Nefertari. Ma con il ritorno di Sabo nell’anime, ha iniziato a spiegare a Dragon e Ivankov i veri segreti accaduti a Marijoa. E si scopre che Re Cobra è stato ucciso perché aveva appreso troppo sulla vera storia del mondo.

Sabo continua a spettegolare sui momenti finali del Reverie nell’episodio 1119 di One Piece. Il cliffhanger dell’episodio precedente ha visto Cobra richiedere un incontro con i Cinque Astri, per poi rimanere sorpreso nel vedere Im prendere posto sul trono al centro del mondo. Cobra voleva parlare con gli Anziani a causa di qualcosa che ha trovato nei registri della sua famiglia. La regina Lily Nefertari e la sua famiglia reale sono state le uniche delle 20 famiglie reali a opporsi alla loro alleanza per governare il mondo, e il motivo è tenuto segreto.

Cobra voleva chiedere ai Cinque Astri cosa questo potesse significare per la vera storia del mondo e come si collegasse agli eventi del Secolo del Grande Vuoto. E Im spiega che Lily Nefertari è una persona che si stava apertamente ribellando a loro. E a questo aspetto è collegato un altro segreto venuto a galla. La famiglia Nefertari possiede la famosa “D.” che aveva un significato per coloro che si ribellavano apertamente alla regalità. Cobra conferma che Lily portava la “D.” anche nel suo nome.

Cobra è stato condannato a morte nel momento in cui ha iniziato a fare domande sulla storia del mondo e dopo aver visto Im in carne e ossa. Il malvagio Re ce l’aveva anche con la famiglia Nefertari a causa delle azioni di Lily di tanti anni fa, rivelando che l’uscita di Nefertari ha anche portato alla diffusione dei Poneglyph attraverso i mari. È ciò che ha portato all’attuale era dei pirati, che cercano di trovare queste pietre per scoprire i segreti del mondo, qualcosa che Im vuole fermare.

Fonte – Comicbook