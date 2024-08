One Piece 1123: il manga svela la verità sul messaggio di Vegapunk

One Piece ha ufficialmente concluso l’arco di Egghead con il nuovo capitolo, e con esso ha rivelato il piano segreto dietro il messaggio finale di Vegapunk al mondo.

Il manga di Oda ha navigato letteralmente nel caos del climax finale dell’arco di Egghead, mentre Rufy e i pirati di Cappello di Paglia hanno lottato per fuggire dall’isola del futuro di Vegapunk con le loro forze. Le cose sono peggiorate quando i Cinque Astri sono intervenuti personalmente e hanno rivelato le loro abilità pressoché divine, che hanno messo persino in difficoltà Rufy e il suo Gear Fifth.

Prima della fine dell’arco, One Piece ha anticipato che si sarebbe concluso con un colpo di scena che avrebbe cambiato tutto. E il capitolo 1123 mantiene quella promessa. Si scopre che Vegapunk era stato colto di sorpresa per finta dal tradimento di uno dei satelliti che ha spifferato tutti i piani dello scienziato al Governo Mondiale, e Vegapunk aveva messo in moto il suo ultimo messaggio da trasmettere in caso di sua morte.

Il capitolo 1123 di One Piece torna indietro di due settimane prima degli eventi dell’arco di Egghead. Lui, Shaka e Pythagoras scoprono che un pezzo della Mother Flame è stata rubata. Dopo aver indagato, scoprono che il responsabile è York, per poi venderla al Governo Mondiale (motivo per cui ultimamente hanno ricevuto la visita di così tanti agenti CP9). Dopo aver scoperto che Lulusia è stata spazzata via, Vegapunk ipotizza che il pezzo rubato della Mother Flame abbia alimentato un’arma antica.

Sapendo che stanno per andare incontro a morte certa, i tre Vegapunk vogliono realizzare qualcosa di grande prima che le loro vite finiscano. È qui che registrano il messaggio che doveva essere trasmesso al momento della morte del Vegapunk principale, e lui, Shakka e Pythagoras cancellano i loro ricordi per assicurarsi che il loro piano non si colleghi agli altri (e che York capisca cosa è successo). Quindi, Stella ha capito che la sua morte avrebbe significato che il messaggio sarebbe uscito, e quindi ha rivelato di essere rimasta indietro volontariamente e di aver camminato verso la sua rovina per assicurarsi che accadesse.

Lo scienziato più intelligente di One Piece aveva davvero previsto tutto questo ed era pronto all’inevitabile nella speranza di creare un futuro più luminoso per il resto del mondo.

Fonte – Comicbook