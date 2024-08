One Piece: Eiichiro Oda svela cosa aspettarsi dall’anime remake

One Piece ha stupito tantissimi appassionati l’anno scorso. L’adattamento anime concludeva dopo anni la saga di Wano con un’animazione da urlo, il manga entrava nella fase finale e su Netflix debuttava la prima stagione dell’adattamento anime. Verso la fine del 2023, inoltre, è arrivato l’aggiornamento di un nuovo progetto importante. Si tratta di un anime remake di One Piece.

Wit Studio stava collaborando con Shueisha a un remake anime della serie shonen. E finalmente adesso si scoprono più dettagli attraverso una prima occhiata al progetto. Il mangaka della serie Eiichiro Oda ha celebrato il One Piece Day condividendo un messaggio speciale sull’anime. E durante l’anteprima, Oda si è assicurato di condividere qualche consiglio per il remake di grande successo.

Il messaggio arriva direttamente da Oda, che ha condiviso alcune sagge istruzioni per il remake della serie anime. La serie, intitolata The One Piece, promette di raccontare le vicende di Rufy e della sua ciurma dall’inizio. Quindi, invece di ricreare l’anime in maniera fedele, Oda suggerisce che il remake si basi su scelte libere. Di seguito il messaggio:

“Piuttosto che riprodurre fedelmente il manga di One Piece, lo staff dell’anime dovrebbe prenderlo e rifarlo nel proprio stile“, ha condiviso Oda. Quindi, si spera, che Wit Studio prenderà a cuore le sue parole. The One Piece ha molto da dimostrare e il remake può aprire nuove opportunità narrative per lo staff.

Per chi non conoscesse The One Piece, il remake anime è stato annunciato lo scorso inverno al Jump Festa. Sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Netflix. Animato da Wit Studio, il remake vedrà ancora una volta Monkey D. Luffy all’inizio della saga East Blue, il che offre ai fan la possibilità di riscoprire il pirata all’inizio del suo viaggio. L’ambizioso remake andrà in onda in tandem con l’anime originale supervisionato da Toei Animation. Lo show, che ha debuttato nel 1999, sta prosperando in questi giorni per la sua animazione incredibile.

Al momento la serie si trova nella sua fase finale e sia l’anime che il manga narrano gli sviluppi dell’arco di Egghead.

Fonte – Comicbook