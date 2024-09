Tra le uscite DC targate Panini del 19 settembre 2024 troviamo un gran numero di iniziative in uscita in occasione del Batman Day, che celebra l’85° anniversario del Pipistrello.

Inoltre un numero speciale di Superman incentrato su Doomsday, la conclusione di Lucifer e il volume Titans: i Racconti dei Titani, che svela alcuni retroscena importanti alla luce dell’evento Titans: Beast World.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 19 settembre 2024.

Le uscite DC Panini del 19 settembre 2024

Superman 13

Superman 66

5,00 €

Contiene: Action Comics Presents: Doomsday Special (2023) #1

Speciale Doomsday!

Un vero e proprio numero infernale delle avventure di Superman.

Supergirl e Martian Manhunter scendono nell’inferno per fermare il mostro che una volta uccise l’Azzurrone!

In appendice, Bloodwynd, il Superman dell’inferno!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 20

Batman/Superman 51

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #20

Mark Waid torna a scrivere il mondo e i personaggi di Kingdom Come!

Vi ricordate di David Sikela? Ebbene sì, qualcuno è finalmente riuscito a scoprire dove sia finito dopo la sua improvvisa scomparsa…

…e ora Batman e Superman stanno per affrontare un viaggio nel Multiverso per portarlo in salvo.

Ma Boy Thunder sarà pronto a lasciare il suo nuovo mondo?

Titans: i Racconti dei Titani

DC Special

15,00 €

Contiene: Tales of the Titans (2023) #1/4

I Titans sono diventati il gruppo di eroi più importante del mondo! Ma chi sono davvero Starfire, Raven, Donna Troy e Beast Boy?

Quattro storie in cui altrettanti eroi sono chiamati a riscoprire ancora una volta ciò in cui credono mentre vivono avventure mozzafiato!

Un volume che aggiorna lo stile narrativo, il divertimento e la leggerezza alla base dei leggendari Teen Titans degli anni 80!

Un fumetto che non può mancare a fianco della nuova serie Titans e del megaevento Beast World!

Joker: Il Mondo

20,00 €

Contiene: Joker: The World (2024) #1

Dopo il successo di Batman: Il mondo, tocca a Joker essere reinterpretato da grandi autori provenienti da tutto il globo!

Un’antologia di storie che vedono il Clown del Crimine “in trasferta”, dalla Germania al Camerun fino alla Corea, realizzate da quattordici team creativi internazionali.

Per l’Italia, Joker a Bologna nel 1977, in uno dei suoi episodi più politici di sempre!

Un volume di prestigio che contiene la prima avventura del Principe Pagliaccio del Crimine ideata e realizzata nel nostro paese!

Joker: Strategia della Tensione – Artist Edition

20,00 €

Contiene: Joker: La strategia della tensione (2024)

Che cosa ci fa Joker a Bologna in mezzo ai tumulti studenteschi del 1977? E perché si trova così a suo agio?

La prima collaborazione fra Enrico Brizzi (Jack Frusciante è uscito dal gruppo), Paolo Bacilieri (Venere Privata) e Vincenzo Filosa (Bob 84)!

La straordinaria storia apparsa su Joker: Il mondo in grande formato per valorizzare il lavoro di un maestro del fumetto italiano!

Un volume di prestigio con tonnellate di extra, le strepitose tavole di Bacilieri nel bianco e nero originale e tutti i dietro le quinte della lavorazione!

Batman: La Città della Follia

DC Black Label Complete Collection

29,00 €

Contiene: Batman: City of Madness (2023) #1/3

Sepolta nelle profondità di Gotham, esiste un’altra versione della città, un incubo distorto e malato!

Per decenni, la porta che le divide è stata tenuta sigillata e sorvegliata dalla Corte dei Gufi…

…ma ora le cose sono cambiate e un malvagio Batman si muove nel mondo alla ricerca del suo Robin!

Tutta la visionarietà di Christian Ward in un’interpretazione dell’Uomo Pipistrello e dei suoi nemici ispirata dall’orrore cosmico di Lovecraft!

Batman & Babbo Natale: Cavaliere Redentore

18,00 €

Contiene: Batman/Santa Claus: Silent Knight (2024) #1/4

Babbo Natale sta arrivando a… Gotham City?!

Il più incredibile crossover di sempre attende il Cavaliere Oscuro!

Batman deve aiutare il più celebre residente del Polo Nord a investigare su una serie di efferati crimini avvenuti in prossimità del Natale.

Con la partecipazione di Superman, Wonder Woman, Freccia Verde e molte altre star dell’Universo DC.

Stargirl: I Bambini Perduti

DC Collection

24,00 €

Contiene: Stargirl Spring Break Special (2021) #1, Stargirl: The Lost Children (2022) #1/6

La Golden Age e il presente… mai così vicini!

Quando Stargirl e Freccia Rossa, alleata di Freccia Verde, scoprono che un tragico eroe adolescente del passato è scomparso, si mettono alla sua ricerca…

Non è il primo eroe adolescente della Golden Age a essere scomparso senza lasciare traccia. Ma dove sono finiti? E come possono essere salvati, nel caso siano ancora in vita?

Geoff Johns (Green Lantern) torna a scrivere una delle giovani eroine più amate del DCU!

Wesley Dodds – Sandman: Nebbia di Guerra

DC Collection

19,00 €

Contiene: Wesley Dodds: The Sandman (2023) #1/6

Il sogno di Wesley Dodds per un mondo migliore si è trasformato in un incubo!

Dopo anni di studio e di esperimenti, ha perfezionato un gas soporifero e l’ha trasformato in un’arma per combattere il crimine.

Quando qualcuno ruba le formule più letali dai suoi archivi, Wesley decide di dargli la caccia!

Robert Venditti (Freedom Fighters) e Riley Rossmo (Harley Quinn) ci riportano alla Golden Age con una storia mai narrata di Sandman!

Il Processo delle Amazzoni

DC Eventi

29,00 €

Contiene: Trial of the Amazons (2022) #1/2, Nubia and the Amazons (2021) #6, Wonder Woman (2016) #785/786 (I), Trial of the Amazons: Wonder Girl (2022) #1/2, Nubia Coronation Special (2022) #1 (I)

Dopo quanto narrato in Death Metal, Diana sarà testimone di una vera e propria guerra civile tra le Amazzoni!

Ma perché un popolo coeso come quello di Themiscyra deve combattere se stesso? E perché molte abitanti dell’Isola Paradiso sembrano considerare Yara la causa dello scontro?

Wonder Woman si ritrova al centro di un conflitto a cui mai vorrebbe prendere parte, e forse solo lei può evitare il disastro!

Becky Cloonan, Vita Ayala, Laura Braga, Jordie Bellaire ed Elena Casagrande realizzano un crossover DC senza precedenti!

Il Pinguino: Dolore e Pregiudizio

DC Evergreen

18,00 €

Contiene: The Penguin: Pain and Prejudice (2011) #1/5

Come ha fatto Oswald Cobblepot a diventare uno dei principali avversari del Cavaliere Oscuro?

Dolore e pregiudizio ripercorre la storia del Pinguino descrivendo i più oscuri segreti della sua famiglia e i momenti più dolorosi della sua crescita…

sua crescita… …fino al momento in cui è divenuto un boss del crimine di Gotham City e nemico giurato di Batman!

Una storia di origini profonda, viscerale e persino dolorosa scritta da Gregg Hurwitz e disegnata da Szymon Kudranski.

Wonder Woman: Paradiso Perduto e Ritrovato

36,00 €

Contiene: Wonder Woman (1987) #164/177, Wonder Woman: Secret Files (1998) #2 (II)

La guerra è arrivata contemporaneamente a Gotham e sull’Isola Paradiso, e l’unica speranza di salvezza è Wonder Woman!

In un conflitto senza fine, Diana affronta gli antichi dei, Cheetah, Circe, e persino sua madre Ippolita.

Provata dalle battaglie, sarà in grado di trovare il Paradiso?

Una storia fondamentale della Principessa delle Amazzoni tratta dall’indimenticabile ciclo di Phil Jimenez!

Superman di J.M. Straczynski

DC Library

32,00 €

Contiene: Superman (2006) #700/711, #713/714

Per la prima volta in un unico volume, l’intero ciclo di storie di Superman scritto da J.M. Straczynski (Rising Stars)!

L’Uomo d’Acciaio parte per un viaggio attraverso gli Stati Uniti per riconnettersi con le radici della sua battaglia per la verità, la giustizia e il sogno americano.

Lungo il percorso troverà Batman, con il quale rivivrà uno dei loro primi incontri, e la nuova Wonder Woman… che ha la sensazione di aver già conosciuto.

Nel frattempo, Flash ha fatto un’incredibile scoperta che riguarda proprio l’Azzurrone…

Swamp Thing di Alan Moore 1

DC Black Label Library

26,00 €

Contiene: Swamp Thing (1982) #20/27

Prima di Watchmen e V for Vendetta, Alan Moore ha rivoluzionato il fumetto americano con Swamp Thing.

La decostruzione del classico mostro ha ampliato i limiti della narrazione per immagini, in una serie dall’incredibile successo che ha fatto scuola.

Insieme a Stephen Bissette e John Totleben, Moore riscrive le origini di Swamp Thing, in uno dei cicli più celebrati dell’intera produzione DC.

Una pietra miliare che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di fumetti!

Batman: Wayne Family Adventures Cofanetto

25,80 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures Voll.1- 2

Batman: Wayne Family Adventures 1

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) TBP 1

Batman: Wayne Family Adventures 1

Variant Cover di Simone Di Meo

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) TBP 1

Batman: Wayne Family Adventures 2

12,90 €

Contiene: Batman: Wayne Family Adventures (2023) TBP 2

UNA SERIE PERFETTA PER LETTORI GIOVANISSIMI

L’arrivo di Signal è l’occasione per esplorare le dinamiche familiari più insolite del mondo. Tra battaglie all’ultimo biscotto e gare per decidere il miglior assistente di Batman, ci sarà spazio anche per affetto, amicizia e… abbracci! Le deliziose storie digitali in webtoon, nominate all’Eisner come miglior fumetto web, per la prima volta in volume.

Batman e Robin e Howard

DC Young Adult Collection

12,00 €

Contiene: Batman and Robin and Howard (2022) #1

Damian Wayne è Robin, il Ragazzo Meraviglia!

L’unico interesse di Damian è la lotta al crimine, ma cosa accadrà quando suo padre, Bruce Wayne, lo costringerà ad appendere il mantello al chiodo e a concentrarsi sugli studi?

Costretto a frequentare una nuova scuola, Damian troverà in Howard, un ragazzo atletico e gioviale, un rivale con cui competere.

Jeffrey Brown (Star Wars: Il Grande Libro di Darth Vader e Famiglia) dà vita a una divertente storia capace di unire rivalità e amicizia!

Batman: Una Brutta Giornata Collection

Cofanetto

135,00 €

Contiene: Batman: Una brutta giornata voll. 1/8, Batman: The Killing Joke (volume esclusivo solo con il cofanetto completo)

Batman: Una brutta giornata torna in una nuova, elegante edizione!

Otto diversi team creativi esplorano il presente e il passato (e, qualche volta, anche il futuro) di alcuni degli avversari più celebri del Cavaliere Oscuro per capire cosa li abbia spinti a dedicarsi al crimine!

Che differenza c’è tra una brava persona e una malvagia? Tutto ciò che li divide è davvero una brutta giornata?

All’interno del cofanetto, una versione esclusiva di Batman: The Killing Joke, l’opera di Alan Moore e Brian Bolland che ha ispirato l’intera collana!

Batman: Una Brutta Giornata Collection 1

L’Enigmista

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: The Riddler (2022) #1

Lo stellare team creativo composto da Tom King (Strange Adventures) e Mitch Gerads (Mister Miracle) racconta una crudele storia sull’Enigmista e sulla sua ossessione per gli indovinelli!

Edward Nygma ha iniziato a compiere strani delitti senza alcun reale movente… ma cosa l’ha reso così spietato? E cosa nasconde il suo passato difficile?

E se Batman, nel tentare di fermarlo, smarrisse per sempre il suo equilibrio e la sua etica?

E infine, che legame c’è fra il piano dell’Enigmista e quello di Joker raccontato da Alan Moore nel capolavoro Batman: The Killing Joke?

Batman: Una Brutta Giornata Collection 2

Due Facce

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Two-Face (2022) #1

Due Facce è un criminale dal tragico passato. Un tempo lottava per la giustizia nelle vesti di procuratore distrettuale di Gotham, ma ora è uno dei nemici più feroci di Bruce Wayne.

Per lui redimersi è ancora possibile o il suo lato malvagio emergerà persino con suo padre?

Mariko Tamaki (Detective Comics) e Javier Fernandez (Nightwing) ci raccontano una storia che esplora il passato di Harvey Dent e i rimpianti del Cavaliere Oscuro.

In prima linea con Batman, Jim Gordon e le Batgirls!

Batman: Una Brutta Giornata Collection 3

Il Pinguino

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Penguin (2022) #1

Lo sceneggiatore premio Oscar John Ridley (I am Batman) e l’artista italiano Giuseppe Camuncoli (Batman: Europa) firmano una storia dolorosa sul Pinguino e sulla sua sete di vendetta!

Oswald Cobblepot ha perso tutto. Il misterioso Uomo Ombrello gli ha sottratto il suo impero criminale e ora “Ozzy” non ha più uno scopo per cui vivere.

Il tenace avversario del Cavaliere Oscuro riuscirà a scegliere gli alleati giusti e a riprendersi ciò che gli è stato portato via?

E come reagiranno a tutto ciò Batman e il commissario Montoya?

Batman: Una Brutta Giornata Collection 4

Mister Freeze

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Mister Freeze (2022) #1

Lo sceneggiatore Gerry Duggan (Arkham Manor) e l’artista italiano Matteo Scalera (Black Science) uniscono le forze per una storia che parla di amore e ossessione!

Gotham City sta per essere travolta da una terribile ondata di freddo. Batman e Robin dovranno gestire una quantità di crimini fuori dal comune.

Come agirà Mister Freeze in questo contesto a lui favorevole? E cosa farà per salvare sua moglie Nora, tormentata da una grave malattia?

Ispirato a Cuore di ghiaccio, l’indimenticabile episodio di Batman: La serie animata!

Batman: Una Brutta Giornata Collection 5

Catwoman

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Catwoman (2023) #1

Catwoman è la ladra più abile di Gotham City. Spesso ruba ai ricchi per aiutare i meno fortunati e ha un rapporto piuttosto complicato con Batman.

Ma cosa succederà però quando Selina Kyle scoprirà che un importante oggetto connesso alla sua infanzia sta per essere venduto a un prezzo altissimo? E il Cavaliere Oscuro deciderà di aiutarla?

G. Willow Wilson (Ms. Marvel) e Jamie McKelvie (Young Avengers) raccontano una storia che esplora il difficile passato della Donna Gatto…

…e mette in mostra la sua sfrenata voglia di riscatto e giustizia sociale!

Batman: Una Brutta Giornata Collection 6

Bane

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Bane (2023) #1

Il demiurgo DC Joshua Williamson (Knight Terrors) e il veterano Howard Porter (JLA) si preparano a esplorare il presente, il passato e il futuro di Bane, il criminale che spezzò l’Uomo Pipistrello!

I giorni gloriosi del killer di Santa Prisca sono finiti. Ora è un lottatore in declino che rivive la sua giovinezza combattendo senza sosta sul ring.

Ma cosa succederà quando scoprirà che qualcuno sta trafficando il Venom, la droga che gli ha rovinato per sempre la vita?

E soprattutto: per lui una redenzione è davvero possibile?

Batman: Una Brutta Giornata Collection 7

Clayface

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Clayface (2023) #1

Basil Karlo ha sempre voluto essere un attore, ma la sua vita è cambiata quando si è trasformato in Clayface.

Cosa succederà quando questo criminale si recherà a Hollywood, la mecca del cinema? L’Uomo d’Argilla riuscirà a tenere a freno i suoi istinti più turpi?

Anche Batman si prepara a una trasferta inaspettata nella Città degli Angeli…

Collin Kelly, Jackson Lanzing (Batman Beyond: Neo-Gotham) e Xermánico (Flashpoint Beyond) presentano una storia che mette in mostra il lato più crudele e folle di Clayface.

Batman: Una Brutta Giornata Collection 8

Ra’s Al Ghul

16,00 €

Contiene: Batman – One Bad Day: Ra’s Al Ghul (2023) #1

Le superstar Tom Taylor (Nightwing) e Ivan Reis (Aquaman) forniscono un punto di vista inedito sulle malvagie imprese di Ra’s al Ghul, il famigerato leader della Lega degli Assassini!

Da secoli Ra’s vuole liberare la Terra dagli esseri umani e ha sempre cercato di farlo ideando piani imponenti e ingegnosi…

…ma se per portare avanti questa crociata esistesse un modo più subdolo ed efficace? E che ruolo avrà il Cavaliere Oscuro in questo complotto?

Ospite speciale: Damian Wayne, pronto a contrastare il suo perfido nonno con ogni mezzo!

Lucifer 11

DC Black Label Hits

Contiene: Lucifer (2000) #70/75, Lucifer: Nirvana (2002) #1

La guerra che ha scosso le creazioni di Yahweh e Lucifer è finita, ma ora è tempo di affrontare le conseguenze.

Mentre Elaine Belloc accetta il suo ruolo divino, l’Astro del Mattino e i suoi seguaci fanno ritorno alle loro vite cercando di rimetterne insieme i pezzi.

Prima di lasciarsi tutto alle spalle, Lucifer deve tornare a fronteggiare Izanami e avere un ultimo faccia a faccia con Yahweh.

Mike Carey (The Unwritten) chiude con una nota commovente la lunga saga di Lucifer.