Titans: Beast World 1 | Recensione dell’evento estivo DC

Tobia Brunello 2024-08-09T07:00:49+02:00 Autori: Tom Taylor, Ivan Reis Formato: 17X26, 48 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 € Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 25/07/2024

Lo scenario globale di Dawn of DC continua con il nuovo evento Titans: Beast World, ulteriore tassello di una trama che attraverso vari titoli punta verso l’evento Absolute Power e in successivo rilancio DC All In.

Beast World è il primo evento crossover in cui i Titans devono ricoprire il ruolo di maggior supergruppo della Terra, ruolo in cui sono succeduti alla Justice League alla conclusione di Crisi Oscura sulle Terre Infinite.

EVERYTHING has been leading to this, @DCOfficial fans.

TITANS: BEAST WORLD #1 is out today!

With the brilliant Ivan Reis, @DannyMiki_, @bdanderson13, @ms_brittanyjean, Chris Rosa, @Paul_Kaminski and Wes Abbott.

The first ever Titans event starts now! pic.twitter.com/HzujOYYIgO — Tom Taylor (@TomTaylorMade) November 28, 2023

Nel primo numero di questa miniserie svolgono il ruolo alla perfezione, con un Nightwing che dimostra di essere diventato ormai uno dei supereroi più esperti e carismatici del DC Universe e tutta la squadra che dimostra il proprio valore e la potenza che hanno a disposizione.

Il focus dell’operazione con cui i Titans salvano il pianeta è Beast Boy, il gioviale mutaforma che è protagonista di un incredibile sfoggio di potere che lo fa assurgere di diritto a fianco dei personaggi più potenti dell’Universo DC.

I read TITANS: BEAST WORLD #1 today. Loved it! I must admit, I’ve always been more of a JLA kinda guy (at least in print form), but this issue of T:BW was taught & exciting! Killer art by Ivan Reis & an intriguingly well done story by @TomTaylorMade. Looking forward to issue #2! pic.twitter.com/vLbjUw3YOE — Hans Karl (@Hans_Karl) December 11, 2023

Ma, proprio perché Titans: Beast World è un evento inserito in una narrazione ben più ampia concertata tra i vari “architetti” DC (Joshua Williamson, Tom King, Chip Zdarsky e Mark Waid, fondamentalmente, oltre a Tom Taylor), il cliffhanger finale di questo primo numero trasforma quello che poteva essere uno dei più grandi momenti nella storia dei Titans nell’inizio di una catastrofe globale in cui, come già avvenuto in Batman vs Robin: Lazarus Planet, Knight Terrors e in tanti altri episodi visti nelle varie serie DC, dietro le quinte si muove la longa manus di Amanda Waller.

La scelta di Panini nella pubblicazione di questo crossover è quella di pubblicare all’interno della serie DC Crossover (a partire da questo 36° numero) la miniserie Titans: Beast World ed i tie-in della saga della serie regolare Titans, normalmente pubblicata in volumi. A latere saranno pubblicati dei volumi speciali che racconteranno le conseguenze di Beast World nelle maggiori città del DC World e le il ripercuotersi dell’evento nei piani di Amanda Waller.

Da un lato Titans: Beast World 1 ha il sapore del “classico” evento crossover, con i vari eroi che si radunano per combattere una minaccia comune in un tripudio di camei vari (cosa che Ivan Reis è capace di rendere come pochi), ma dall’altro riesce a ribaltare efficacemente le carte in tavola nella sequenza finale riuscendo a far salire molti interrogativi sul resto della storia.

Il tutto con un ottimo lavoro di Tom Taylor sui suoi personaggi (un difetto forse è che alcune cose si basano un po’ troppo sul lavoro svolto su Titans, forse qualche dialogo esplicativo in più avrebbe aiutato), mentre Ivan Reis si conferma una delle punte di diamante in casa DC quando è necessario realizzare i classici blockbuster estivi senza mai perdere di vista la chiarezza delle tavole e l’espressività dei personaggi: un disegnatore che unisce alla perfezione la lezione dei grandi maestri come George Perez al dinamismo stile Image anni ‘90 di Jim Lee.

Di per sé un buon inizio per un evento crossover che per una volta in casa DC sposta il focus dai soliti noti agli eroi di “seconda generazione”, ma è anche un altro tassello che contribuisce a rendere sempre più coesa e coerente la narrazione globale del DC Universe. Al di là del giudizio su ogni singolo evento e su ogni singola serie, non si può certo negare che dal punto di vista editoriale la DC abbia messo in campo negli ultimi tempi un enorme sforzo organizzativo e narrativo per portare avanti la narrazione globale in maniera coerente e omogenea.