Il Robot Selvaggio: recensione del film d’animazione in corsa agli Oscar e in home video

Universal Pictures Home Entertainment e Plaion Pictures distribuiscono Il Robot Selvaggio in DVD e Blu-Ray, il film d’animazione DreamWorks candidato agli Oscar.

Adattamento del pluripremiato bestseller di Peter Brown, n. 1 del New York Times, la pellicola è un’avventura epica con protagonista la vincitrice del premio Oscar Lupita Nyong’o (Us, franchise di Black Panther) nei panni di Roz, un robot che naufraga su un’isola disabitata e deve adattarsi al duro ambiente circostante. A poco a poco Roz inizia a costruire relazioni con gli animali dell’isola, tra cui un’intelligente volpe doppiata da Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian).

Non solo: diventa genitore adottivo di un papero orfano di nome Beccolustro doppiato da Kit Connor (Ready Player One, Heartstopper). Una storia potente sulla scoperta di sé stessi, un racconto emozionante del ponte tra tecnologia e natura e un’esplorazione commovente di ciò che significa essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi.

Il Robot Selvaggio, il commento al film

L’epica avventura segue il viaggio di un robot: l’unità ROZZUM 7134, abbreviato ‘Roz’. Dopo un naufragio, si ritrova su un’isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola e adottando un’ochetta orfana.

Diretta dal tre volte candidato all’Oscar Chris Sanders (Lilo & Stitch, I Croods, Dragon Trainer), la pellicola vanta un incredibile cast di doppiaggio che comprende, oltre a Nyong’o, Pascal e Connor, Catherine O’Hara, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Matt Berry e Ving Rhames.

Oltre alle musiche del compositore nominato agli Emmy e ai Grammy e del vincitore dell’Oscar Kris Bowers, il film presenta anche due canzoni originali della cantautrice vincitrice di un Grammy e della sensazione musicale Maren Morris.

Un film ruffiano e forse prevedibile sul lato narrativo, ma che stuzzica la fantasia per il comparto animato, utilizzando una tecnica mista che strizza l’occhio a quanto fatto dalla DreamWorks e che racchiude le due anime dei protagonisti del film, razionalità ed istinto.

In italiano i doppiatori principali sono Ester Eisha ed Alessandro Roja (trovate la nostra video intervista qui sotto).

L’edizione home video

Le edizioni DVD e Blu-ray sono semplici amaray in plastica. Vincono però per i ricchi extra e contenuti bonus:

Inizio alternativo – ‘Spot Rozzum’ – Un’apertura alternativa del film in forma di storyboard, con introduzione dello scrittore/regista Chris Sanders.

Le papere

Incontra il cast – Come si fa a dare empatia alla voce di un robot, vulnerabilità a una volpe e saggezza a un opossum? Incontrate il talentuoso cast di doppiatori e scoprite di più sui vostri personaggi preferiti.

Storyboard della sequenza eliminata – ‘La madre iperprotettiva’ – Una sequenza eliminata dal film in forma di storyboard, con un’introduzione dello scrittore/regista Chris Sanders.

Il making of – Andate dietro le quinte per vedere come i registi si sono spinti oltre i confini dell’animazione per realizzare il mondo unico e coinvolgente della pellicola.

Sentirsi vivi – Scoprite come i registi e il cast hanno migliorato gli elementi tematici universalmente relazionabili della storia originale di Peter Brown per approfondire il legame emotivo con il pubblico.

Suoni selvaggi – Esplorate l’incredibile musica de Il Robot Selvaggio, dall’incantevole colonna sonora di Kris Bowers alle due nuove canzoni di Maren Morris.

Disegna i personaggi – Seguite lo scrittore/regista Chris Sanders mentre insegna a Lupita Nyong’o come disegnare Roz e poi imparate a disegnare Fink, Beccolustro da piccolo e Codarosa con la story artist/character designer Genevieve Tsai!

Fai volare il tuo Beccolustro – Uno dei compiti principali di Roz è insegnare a Beccolustro a volare in modo che possa migrare con le altre oche. Qui imparerete a creare il vostro aquilone di Beccolustro per aiutarlo a volare!

Commento al film con il regista/sceneggiatore Chris Sanders, il produttore Jeff Hermann, l’addetta al montaggio Mary Blee, lo scenografo Raymond Zibach, l’Head of Story Heidi Jo Gilbert e l’Head of Character Animation Jakob Hjort Jensen.