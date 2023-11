Kagurabachi: il nuovo capitolo rivela una nuova lama incantata

Kagurabachi ha subito fatto parlare di sé dal debutto poiché dopo nemmeno 10 capitoli all’attivo aveva scalato la classifica dei manga più letti su MangaPlus. Infatti il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono aveva superato titoli come Spy x Family, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. E al momento, Kagurabachi si trova nel suo primo arco introduttivo. Con il presente articolo vogliamo riportare che i momenti finali del nuovo capitolo hanno presentato il potere di una nuova lama incantata, Cloud Gouger.

Da quando questo manga ha ottenuto successo in tutto il mondo, ogni nuovo capitolo ha costantemente unito i pezzi di questo mondo attorno al suo protagonista, Chihiro Rokuhira. La missione principale di questo personaggio è ritrovare le Lame Incantate rubate. E questa missione legata a suo padre, lo mette difronte alla sua prima vera lama in battaglia. Il manga aveva precedentemente rivelato la ragione per cui Chihiro stava dando la caccia agli stregoni. Questa corrisponde al suo obiettivo, ossia scovare un gruppo di malfattori che aveva ucciso suo padre e rubato le Lame Incantate che lui stesso aveva creato.

Dopo essersi trovato faccia a faccia con uno stregone assassino nei capitoli precedenti, Chihiro ha finalmente affrontato il suo primo vero nemico in combattimento con una Lama Incantata. Il capitolo 8 di Kagurabachi riprende dopo le conseguenze del combattimento di Chihiro contro gli stregoni assassini. Il capitolo rivela che se avesse continuato nella sua ricerca, il protagonista sarebbe finito prima o poi in una minaccia troppo grande per il suo attuale livello. Le pagine successive mostrano il debutto di un nuovo pericoloso assassino che attacca il Cafe Haru Haru. Dopo lo scontro tra le due spade, l’assassino rivela che la sua lama è in realtà la lama incantata Cloud Gouger.

E questo assassino è il Sojo di cui Chihiro era stato messo in guardia in precedenza. L’assassino aveva fatto la sua mossa perché voleva vedere cosa sarebbe successo quando due lame incantate si sarebbero scontrate in un combattimento. Nell’ultima tavola del capitolo, Chihiro e Sojo attivano il potere delle rispettive spade, anticipando che questo sarà il primo vero combattimento di Chihiro nella serie.

Fonte – Comicbook