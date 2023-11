Tra le uscite targate Panini Comics del 9 novembre 2023 si segnala l’esordio della nuova serie di Conan il Barbaro realizzata da Titan Comics ed Heroic Signatures, scritta dallo sceneggiatore dell’ultima serie Marvel Jim Zub.

Inoltre le consuete uscite legate a Star Wars (tra cui il volume dedicato al maestro Yoda) e una nuova antologia dedicata al multiverso di He-Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 novembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 9 novembre 2023

Star Wars 33

Star Wars 101

6,00 €

Contiene: Star Wars: Revelations (2023) #1, Darth Vader (2020) #33

Qi’ra ha scosso la galassia nel profondo, ma cosa c’è nel futuro della Ribellione? E per l’Impero? Che ruolo giocano in tutto questo Beilert Valance e i cacciatori di taglie? E cosa sta succedendo alla Dottoressa Aphra? Il futuro di Star Wars inizia qui! In più, Vader perde il controllo della Forza con drammatiche conseguenze!

Conan il Barbaro 1

Conan il Barbaro 19

6,00 €

Contiene: Conan The Barbarian FCBD 2023, Conan The Barbarian (2023) #1/2

Arriva in Italia la nuova serie del Cimmero di Titan Comics ed Heroic Signatures scritta dallo sceneggiatore del rilancio di Thunderbolts (nonché dell’ultimo Conan the Barbarian della Marvel) e spettacolarmente illustrata dal disegnatore di Bloodshot e Ms. Marvel! Conan lascia la Cimmeria per la prima volta incamminandosi verso una nuova era di grandi avventure nell’Era Hyboriana del suo creatore R.E. Howard… e noi ci prepariamo a sfoderare le spade assieme a lui!

Star Wars: Yoda

29,00 €

Contiene: Yoda (2022) #1/10

Per alcuni era una leggenda. Per altri era un Maestro.

Ora Yoda è stato quasi dimenticato, vive in esilio ed è perseguitato dal passato.

Ma quando una voce stranamente familiare riecheggia nelle paludi di Dagobah, dovrà rivisitare le molte lezioni che ha impartito nel corso degli anni, dai giorni dell’Alta Repubblica fino al caos delle Guerre dei Cloni!

He-Man and the Masters of the Universe: Masterverse

18,00 €

Contiene: He-Man and the Masters of the Universe: Masterverse (2023) #1/4

Una nuova antologia di fumetti dedicata agli eroi più potenti dell’universo… anzi del multiverso!

Uno sguardo nel Masterverse, l’insieme di realtà e possibilità che ci mostrerà varie versioni di He-Man e compagni, ma anche di Grayskull e molto altro ancora!

Scritto da Tim Seeley e disegnato da un team di artisti di fama mondiale!