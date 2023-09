Kagurabachi continua a stupire: superato My Hero Academia su MangaPlus

Kagurabachi sta facendo parlare molto il mondo dei lettori di manga negli ultimi giorni, in quanto dopo il debutto del suo primo capitolo ha registrato numeri da record. Infatti, solo con il capitolo di debutto, il manga ha scalato la classifica di MangaPlus e sembra non volersi fermare. Recentemente abbiamo riportato che Kagurabachi ha superato Black Clover e Spy x Family in termini di visualizzazioni o lettori che hanno letto il primo capitolo. E con il presente articolo riportiamo un aggiornamento sulla sua scalata. Infatti Kagurabachi ha adesso superato addirittura My Hero Academia.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Shonensalto. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

And it happened. Kagurabachi slays My Hero Academia and gets in the top-5 of Mangaplus. pic.twitter.com/5B5Vwuhpzk — Shonen Salto (@ShonenSalto) September 23, 2023

Come si può vedere, ora Kagurabachi rientra nella top 5 dei manga più letti su Mangaplus. Con un numero di visualizzazioni pari a 429.145, il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono ha superato il manga di Kohei Horikoshi che ha registrato 427.480 visualizzazioni. In questo modo ha guadagnato un altro posto in classifica. Chiaramente la sua scalata potrebbe non fermarsi, quindi potrebbe continuare a salire ma anche iniziare a scendere, in quanto i dati sono sempre in continuo cambiamento.

Di sicuro il numero di lettori che si stanno approcciando al primo capitolo sono aumentati. Le quattro posizioni al di sopra di questo manga sono occupate rispettivamente da Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Boruto: Two Blue Vortex e l’intramontabile One Piece. Chiaramente sarà impossibile per Kagurabachi detronizzare il manga di Oda, come anche surclassare Chiansaw Man. Tuttavia non è così lontano da Jujutsu Kaisen, anche se il manga di Gege Akutami sta per affrontare una fase del manga che si prospetta essere molto delicata.

Questo porterà sicuramente molti lettori a leggere il manga, provocando un aumento delle visualizzazioni. Bisogna seguire da vicino i progressi di Kagurabachi capitolo dopo capitolo.

Come già anticipato, Kagurabachi è un manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono. La sua serializzazione è avvenuta su Weekly Shōnen Jump dal 18 settembre 2023. Già da prima dell’uscita del suo primo capitolo il manga ha suscitato interesse tra i lettori su Internet, poi confermato dai numeri di cui stiamo parlando.

Gli eventi si concentrano sul protagonista Chihiro Rokuhira, figlio di un noto fabbro che sa forgiare spade uniche. Il suo obiettivo è una sanguinosa vendetta contro una banda di stregoni tramite l’aiuto di una spada con poteri magici, forgiata da suo padre prima di essere assassinato.