Kagurabachi supera Spy x Family e Black Clover dopo il debutto su Shonen Jump

Kagurabachi è la novità di Weekly Shonen Jump e sta rapidamente riscuotendo successo. E questo vuol dire che presto nascerà un nuovo fandom legato a questa nuova serie manga. Dai fan dello shojo ai sostenitori dello shonen, i lettori sono sempre presenti per le loro serie preferite. E con il presente articolo vogliamo riportare che non capita spesso che una nuovissima serie riesca a catturare così intensamente e velocemente l’attenzione dei lettori. Kagurabachi ne è la prova, dato che la serie presente su Shueisha sta suscitando enorme interesse.

Infatti dopo il debutto di questa settimana, Kagurabachi è già alle stelle. Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, Kagurabachi ha tutti gli ingredienti per avere successo. Il suo protagonista ha un design semplice ed elegante, caratterizzato da tanto fascino soprannaturale per via della sua spada. Con un solo capitolo rilasciato, Kagurabachi è un chiaro successo e i fan ne sono già affascinati.

Il suo successo è attestato dai numeri registrati su Manga Plus. Il sito infatti classifica le serie con le migliori prestazioni ed è incredibilmente raro vedere i nuovi arrivati tra i primi. Kagurabachi è subito entrato nella top ten di Manga Plus, scavalcando serie di spessori come Black Clover che Spy x Family.

Le ultime due serie sono un successo assoluto in tutto il mondo, quindi la vittoria di Kagurabachi deve essere riconosciuta. E non si ferma di certo qui. Infatti la nuova serie è vicina a superare Dandadan.

And Kagurabachi has surpassed Black Clover and SpyxFamily in Mangaplus now too. Will it surpass Dandadan next? pic.twitter.com/lRXzYo3sDR — Shonen Salto (@ShonenSalto) September 19, 2023

E la reazione dei fan dopo il debutto di Kagurabachi non si è fatta attendere. Dalle fan art ai cortometraggi e alle OST da loro create, la serie manga sta conquistando in numero importante di fan. Dopo uno dei debutti più forti nella storia moderna dei manga, non resta che scorre se riuscirà a tenere il ritmo con il passare del tempo, senza dimenticare la forte competitività presente su Weekly Shonen Jump.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Chihiro Rokuhira, figlio di un noto fabbro capace di forgiare spade uniche. Quello che cerca è una sanguinosa vendetta contro una banda di stregoni tramite l’aiuto di una spada con poteri magici, forgiata da suo padre prima di venire assassinato.

Fonte – Comicbook