Bocchi The Rock: svelati i titoli ufficiali dei film anime

Bocchi the Rock è pronto a tornare con due nuovi lungometraggi dopo il successo della prima stagione dell’anime. E con il presente articolo vogliamo soffermarci proprio sul film, in quanto abbiamo modo di annunciare i suoi titoli ufficiali. Bocchi the Rock si è rivelata una delle grandi uscite anime del programma dell’autunno dello scorso anno. Il successo e il consenso della critica è stato così schiacciante da portare presto all’annuncio di nuovi progetti anime in futuro. Tuttavia invece di una seconda stagione anime, ci saranno due nuovi film in lavorazione che arriveranno presto.

La serie Bocchi the Rock lancerà due film compilation che mostreranno i momenti chiave della stagione di debutto. Ricordiamo che il primo dei film sarà rilasciato nel periodo della primavera del 2024, mentre il secondo durante l’estate. L’ultimo aggiornamento per i film ha annunciato i titoli per entrambi i film. E quindi riportiamo che il primo si chiamerà Bocchi the Rock! Re: e arriverà in Giappone la prossima primavera. Mentre il secondo si intitolerà Bocchi the Rock! Re:Re:.

Per il nuovo progetto di due film della serie ci sarà il ritorno del cast e dello staff dall’anime televisivo. La prima stagione è prodotta dallo studio di animazione CloverWorks, ed è stata diretta da Keiichirō Saitō. Yūsuke Yamamoto ha svolto il ruolo di assistente ed Erika Yoshida è la sceneggiatrice dell’anime, mentre il character design er assegnato a Kerorira.

Bocchi The Rock è un manga seinen scritto e disegnato da Aki Hamaji. Ha debuttato sulla rivista Manga Time Kirara Max di Hōbunsha nel 2017 ed è tutt’ora in corso. Le vicende ruotano attorno a Hitori Gotou, la protagonista principale nonché una liceale che inizia a imparare a suonare la chitarra in quanto il suo sogno è di entrare a far parte di una band. L’unico suo limite è quello di essere talmente timida da non avere nemmeno un amico. Ma il suo sogno potrebbe avverarsi in seguito all’incontro con Nijika Ijichi, una ragazza che suona la batteria ed è alla ricerca proprio di un chitarrista per la band in cui suona.

