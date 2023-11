Jujutsu Kaisen: la seconda stagione svela lo scontro più atteso di Sukuna

Jujutsu Kaisen è tornato quest’anno sul piccolo schermo con l’attesissima seconda stagione dell’adattamento anime. Il successo che sta riscuotendo non sorprende, non solo per il livello di qualità altissimo che MAPPA presente in ogni episodio, ma anche per l’arco narrativo in corso. Stiamo parlando dell’arco dell’incidente di Shibuya, che mostra i personaggi principali affrontare le minacce più pericolose di sempre. Tra le novità più importanti e recenti, quella più importante è il ritorno di Sukuna e con il presente articolo vogliamo parlare dello scontro più atteso del Re delle Maledizioni.

E a giudicare dalle reazioni dei fan, oltre ad essere quello più atteso è anche il più bello di sempre. Di fatti l’anime è tornato con l’episodio 16 della seconda stagione. Questo non solo è iniziato con Toji che combatteva contro suo figlio Megumi, ma si è concluso con Sukuna che mostra al mondo una frazione della sua forza.

Dopotutto, Sukuna ha preso il controllo del corpo di Yuji negli ultimi episodi dell’arco narrativo di Shibuya. E da quando è entrato in azione, sta decisamente facendo divertire tutti i suoi fan. D’altronde il Re delle Maledizioni ha già massacrato parecchie persone e nell’ultimo episodio si è dedicato a Jogo. Le due maledizioni si sono infatti scontrati in battaglia, e Sukuna ha messo in chiaro il motivo per cui è considerato il Re delle Maledizioni.

Nel manga, Sukuna si è reso protagonista assoluto di uno degli scontri più incredibili e inaspettati della serie shonen di Gege Akutami. Infatti ha combattuto contro Gojo, considerato lo stregone più potente di sempre. Ma l’epilogo del loro scontro ha visto il Re delle Maledizioni battere il suo avversario, uccidendolo. Se l’arco dell’Incidente di Shibuya è così colmo di colpi di scena, il manga è su un livello superiore.

Jujutsu Kaisen ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire nel 2018 ed è tutt’ora in corso. I capitoli sono stati raccolti e pubblicati in volumi tankōbon a partire dal 2018. L’anime è prodotto da MAPPA e distribuito a partire dal 2020.

Fonte – Comicbook