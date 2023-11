Yu Yu Hakusho: svelato il primo teaser del live-action

Yu Yu Hakusho è pronto a fare il suo debutto su Netflix con un adattamento live-action dopo quello di One Piece. E con il presente articolo vogliamo proprio riportare il primo teaser rilasciato per la serie nata dalla mente di Togashi. Netflix ha stupito tutti alla fine di agosto di quest’anno, quando ha rilasciato il live-action basata sulla serie manga originale di Eiichiro Oda. Questo perché ha riscosso un successo inaspettato e travolgente a livello mondiale. Sicuramente il successo riscosso, metterà molta pressione sulle altre serie in arrivo. E probabilmente ora gli appassionati di Yu Yu Hakusho hanno delle aspettative molto alte.

Yu Yu Hakusho di Yoshihiro Togashi è spesso tenuto in grande considerazione come una delle serie d’azione più influenti di tutti i tempi, quindi ora dovrà affrontare la prova se potrà o meno passare anche al live-action. Netflix ha condiviso il primo vero teaser della nuova serie come parte della Geeked Week 2023 mentre si avvicina alla sua première il mese prossimo. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata al primo teaser di Yu Yu Hakusho, prossimo al debutto su Netflix il prossimo mese.

La serie live-action di Yu Yu Hakusho debutterà in tutto il mondo su Netflix il 14 dicembre. Diretto da Sho Tsukikawa con Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore, il cast principale di Yu Yu Hakusho include Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi nei panni di Kazama Kuwabara, Jun Shison nei panni di Kurama e Kanata Hongo nei panni di Hiei. Con la data di uscita in arrivo imminente, è probabile che presto ci sarà un trailer completo.

Le vicende ruotano attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle scuole medie che trascorre le sue giornate litigando e creando disagi. Un giorno muore in un incidente mentre cercava di proteggere un bambino. Questo gesto era completamente inaspettato da parte sua. Di fatto un delinquente come Yusuke è morto per salvare una vita, e non c’era posto per lui né in paradiso né all’inferno. Yusuke ha quindi la possibilità di tornare in vita per diventare un detective degli inferi. Da lì, Yusuke viene coinvolto in un mistero che avvolge il mondo degli umani, dei demoni e degli spiriti. La spettacolare avventura di Yusuke diventerà ora un serie live action su Netflix.

Fonte – Comicbook