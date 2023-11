Hunter x Hunter: Togashi rivela la fine del manga!

Non ci sono dubbi sul fatto che Hunter x Hunter sia uno dei manga Shonen più iconici e amati di sempre. Ma uno degli aspetti che lo caratterizza principalmente, è l’irregolarità della pubblicazione a causa delle condizioni di salute instabili di Togashi. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento molto delicato e importante. Infatti il mangaka ha condiviso il finale di Hunter x Hunter in caso dovesse morire prematuramente.

Per essere più precisi, Togashi ha in mente quattro finali diversi, ma l’unico che ha condiviso è etichettato D. Gli altri tre finali, A,B e C sono ancora tenuti segreti. In effetti, Togashi dice che preferisce il finale B tra tutti, ma sarà sicuramente poco famoso tra i fan. Quindi, il mangaka potrebbe fondere il finale B con le altre sue proposte.

Quello che conta, però, è che il manga ha un finale di emergenza qualora Togashi non dovesse riuscire a portarlo a termine. Naturalmente, i fan sperano che possa riuscirci e soprattutto vedere la fine del manga con i suoi occhi. Ora non resta che riportare esattamente il finale D che il mangaka ha condiviso:

“Vicino al lago, una ragazza di nome Jin, con in mano una canna da pesca, rimane immobile. All’improvviso, la canna trema violentemente e Jin, sorpresa, esclama: “L’ho preso! Ho preso il signore del lago!” e solleva abilmente il signore del lago sulle sue spalle e si mette davanti a una donna, dicendo: “come avevo promesso, ho catturato il signore del lago! mamma!” Jin si avvicina alla donna e dichiara con passione: “Non devi dirmelo più. devi diventare un cacciatore.”

La donna annuisce con la testa. Jin, portando ancora il signore del lago sulle spalle, si allontana. La madre commenta al marito che il sogno di Jin è non lasciare mai l’isola e prendere il loro posto. Il padre è d’accordo, ridendo, e la madre esprime la sua insoddisfazione, dicendo: “forse i suoi desideri cambieranno più tardi. Ma voglio sapere, tu e Jin, perché siete così? Sicuramente è a causa del sangue di nonna Mito e nonna Noko.”

La donna sembra ignara che nonna Mito e nonna Noko non hanno legami di sangue, e il padre sorride consapevolmente. La donna, esprimendo la sua riluttanza di madre, aggiunge: “ma nonno Gon era un famoso cacciatore e questa ragazza un giorno lascerà l’isola“.

Jin insiste: “Non me ne andrò mai!” sebbene non sia più visibile nel cuore della foresta, sente la conversazione dei suoi genitori e risponde con aria di sfida. Il padre, divertito, dice: “hai un occhio acuto”.

La scena si sposta nel negozio che continua l’attività dei tempi di Mito. Il signore del lago è stato tagliato di netto. Jin pensa tra sé mentre lavora, “la mamma non capisce mai. Quando il nonno parla con gioia dei suoi ricordi di essere un cacciatore, nonna Noko si allontana silenziosamente. Ogni volta che nonno Gon parla, la sua convinzione viene ascoltata da qualcuno. Colpisce con forza il tagliere con un coltello e dice: “Sono stanca di tutto questo! Aspettare il ritorno di qualcuno dopo mesi e anni di tristezza mi stringe il cuore“. Poi la porta si apre ed echeggia una voce calda. Entra un bambino paffuto, con in mano una pianta.

Il bambino esclama: “Ho catturato davvero il signore del lago! Onoriamo l’intera isola!” Jin risponde: “Ho sempre desiderato stare con la persona con cui voglio stare, sempre!” Il bambino è d’accordo: “sì!” entrambi, con ampi sorrisi sui volti, cucinano il cibo. Un uccello vola via dall’isola, sopra una città e la sua gente. Il figlio di uno di loro, la figlia di un altro e il nipote di un altro vivono in luoghi diversi, scambiandosi sorrisi. Potrebbero essere i figli di quel personaggio e i nipoti di quel personaggio. L’uccello vola via in lontananza.

Sullo sfondo una sagoma non definita osserva la scena.

