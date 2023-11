Tra le uscite manga Star Comics del 22 novembre 2023 si segnala l’esordio di I’m In Love With The Villainess, l’adattamento manga di una fortunata serie di light novel e di cui l’anime sta avendo un grandissimo successo in Giappone.

Inoltre continua Haikyu! Club con il terzo volume, che esce in contemporanea al settimo volumetto della Collection della serie originale.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 22 novembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 22 novembre 2023

A SIGN OF AFFECTION n. 8

AMICI n.304

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Da quando si sono messi insieme, Itsuomi tratta Yuki con molta premura e lei, ogni volta che scopre un nuovo lato della sua personalità, se ne innamora sempre di più. Dopo che il ragazzo le ha proposto di andare a vivere insieme, Yuki decide di aprirgli il suo cuore come non aveva mai fatto in vita sua, ma… le rivelazioni non finiscono qui!

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 7

GHOST n.213

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Si sta svolgendo il processo d’appello di Shinju, che ha improvvisamente iniziato a professarsi innocente. Durante uno dei loro incontri, Arata crede di aver capito dai discorsi di Shinju che la ragazza ha sepolto qualcosa, e si reca quindi nel luogo natale di sua madre… Cosa troverà?

HAIKYU!! CLUB n. 3

TARGET n.140

di Haruichi Furudate , Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Stavolta sono di scena le ragazze di Haikyu!!… C’è chi fa discorsi d’amore prima del torneo, chi pensa ai regali di Natale e chi si dimostra un asso al volante! Ma ecco che… si verifica un certo incidente…

HAIKYU!! COLLECTION n. 7

STAR COLLECTION n.42

di Haruichi Furudate

€ 26,00

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere il lungo e faticoso cammino per diventare un giocatore di primo livello…

Contiene Haikyu!! voll. 36-40.

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 1

QUEER n.75

di Aonoshimo , Hanagata , Inori

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Rei Ohashi, una comune impiegata d’ufficio, si reincarna nel mondo di Revolution, un videogioco romantico per ragazze in cui deve conquistare uno dei vari ragazzi che incontra nel corso della storia, ritrovandosi nei panni dell’eroina Rae Taylor! Il suo personaggio preferito però non è uno degli affascinanti principi che compaiono nel gioco, bensì… Claire Francois, la cattiva della storia! Riuscirà Rae, accanita giocatrice di “otome game” nella sua vita precedente, a usare tutte le sue conoscenze e il suo amore per avvicinarsi a Claire?

Tratta dall’acclamata serie di light novel omonima, un’originalissima commedia romantica a sfondo fantasy assolutamente da non perdere!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 11

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

I preparativi per lo scontro con Shishio e la sua banda sono ultimati. Kenshin, Sanosuke e Saito si recano al covo dei nemici per affrontare le Dieci Spade, ignari del fatto che, ad attenderli, troveranno solo tre uomini. Gli altri sette sono stati mandati all’Aoi-ya con il compito di eliminare gli oniwabanshu, in compagnia dei quali si trovano anche Kaoru e Yahiko…

SWEET HOME n. 9

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Shin Jungseop tenta di prendere il comando della Green Home sfruttando la capacità di Joh Yihyeon di controllare la forza del mostro e si intensificano sempre di più i conflitti con gli inquilini. Mentre Hyeonsu e Joh Yihyeon raggiungono i piani superiori per scovare e sopprimere gli altri mostri, si imbattono in un misterioso bozzolo. I mostri si comportano in modo bizzarro, come se volessero difenderlo… Cosa starà succedendo veramente?

THE BOXER n. 5

MANHWA n.99

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

All’incontro di debutto Injae manda al tappeto Amseok con un KO e imbocca a tutti gli effetti la strada del pugilato professionistico. Ma anche se l’entusiasmo della vittoria non lo abbandona, vede ancora in Yu un ostacolo insormontabile. Quest’ultimo, dal canto suo, è diventato campione mondiale dei pesi leggeri. Il suo prossimo passo è il match per il titolo contro Yuto Takeda, il campione dei pesi welter junior…

TOKYO ALIENS n. 6

STORIE DI KAPPA n.330

di NAOE

€ 6,50

Mentre Gunji è con Laika Nadeshiko, obiettivo da eliminare della A.M.O., appare improvvisamente Tenkubashi che, per adempiere alla propria missione, sferra un attacco contro la ragazza. Gunji però, che crede nell’innocenza di Laika, la difende con lo scudo. I due riescono in qualche modo a fuggire da Tenkubashi, quand’ecco che, davanti a Gunji, appare un’altra Laika…

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 14

TURN OVER n.277

di Mika Yamamori

€ 5,90

Dopo aver risolto i vecchi rancori con la madre adottiva, sulla via del ritorno a Tsubaki-cho Akatsuki apre infine il suo cuore a Fumi… Non perdetevi il volume conclusivo della serie, in cui non mancheranno nemmeno degli extra dedicati al futuro di Yo, Isshin, Kuratsuki, Katsura e Goro!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 40

TURN OVER n.278

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Il gruppo di sicari del Kai meridionale, i Dromos, si è introdotto di nascosto nel castello di Hiryu. Davanti a Mei-Nyan, che sta combattendo assieme al generale Val, apparirà qualcuno di completamente inaspettato…

