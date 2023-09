Crunchyroll: programmazione autunnale ufficiale degli anime di quest’anno

Crunchyroll è pronto a far partire la stagione autunnale di quest’anno degli anime, che inizierà tra solo un paio di settimane. E con il presente articolo vogliamo riportare la lineup di autunno 2023 degli anime in arrivo!

Anche questo si è rivelato un anno molto intenso per gli anime in generale, e non è ancora finito. Al momento, però, tutti gli occhi sono puntati sui nuovi anime in arrivo questo autunno. E quindi, dato che sono molte le serie anime importanti in arrivo, Crunchyroll ha rivelato la programmazione ufficiale che vogliamo riportare in questo articolo.

Ci sono alcune grandi debutti di adattamenti anime, nuovi progetti anime originali e altri importanti franchise di ritorno come Goblin Slayer, The Rising of the Shield Hero e altro ancora. Queste serie anime in uscita chiaramente andranno ad affiancare altri titoli come One Piece e Jujutsu Kaisen. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutti gli anime previsti per la stagione autunnale 2023:

28 settembre

Sasaki and Miyano: Graduation

Lei e il suo cane da guardia

29 settembre

Frieren: Oltre la fine del viaggio

30 settembre

Firefighter Daigo: Rescuer in Orange

1 Ottobre

Shangri-La Frontiera

MF Fantasma

Berserk of Gluttony

The Family Circumstances of the Irregular Witch

2 ottobre

SHY

I’m in Love With the Villainess

Una riproduzione della vita VRMMO di un certo tizio

Il mistero di Ron Kamonohashi

3 ottobre

The Saint’s Magic Power is Omnipotent

4 ottobre

KamiErabi God.app

Kizuna no Allele – seconda stagione

16bit Sensation: Another Layer

5 ottobre

The Ancient Magus’ Bride Season 2 – Seconda parte

Under Ninja

6 ottobre

The Rising of the Shield Hero – Stagione 3

Goblin Slayer II

The Kingdoms of Ruin

Girlfriend, Girlfriend – Stagione 2

HYPNOSISMIC -Division Rap Battle- Rhyme Anima PLUS

7 ottobre

A Returner’s Magic Should Be Special

Tearmoon Empire

The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountains

My New Boss is Goofy

Butareba -La storia di un uomo trasformato in maiale-

I Shall Survive Using Potions

Protocol: Rain

9 ottobre

Dead Mount Death Play – Seconda parte

10 ottobre

Hanako kun – il doposcuola dell’accademia Kamome

12 ottobre

Dr. Stone New World (Stagione 3 Parte 2)

17 ottobre

Heaven’s Official Blessing – Stagione 2

21 ottobre

I diari della speziale

Prossimamente

Overtake!

Bullbuster

Arknights: Perire nel gelo

Mia figlia lasciò il nido ed è tornata come avventuriera di grado S

I’m Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness

Migi&Dalì

Stardust Telepath

