Vinland Saga: Makoto Yukimura consiglia un nuovo manga sui vichinghi

Vinland Saga è uno dei manga che ha catturato da subito l’attenzione dei fan per via della narrazione delle vicende ambientate in Europa settentrionale dell’XI secolo, dando particolare spazio alle gesta dei vichinghi in quel periodo. Scritto e disegnato da Makoto Yukimura, il manga d’azione di successo è diventato una must per milioni di persone in tutto il mondo. Dopo aver lanciato un anime impressionante, Vinland Saga si pone come uno dei titoli più apprezzati di sempre. E con il presente articolo vogliamo riportare che Yukimura ha consigliato un’altra serie sui vichinghi.

L’aggiornamento arriva da Coamix, tramite il quale scopriamo che una delle sue nuove serie ha attirato l’attenzione di Yukimura. Il manga in questione, Yoshioka Chihiro, si intitola Odin no Shuuzoku (Addio, Mio Odino) e ha fatto il suo debutto quest’anno sotto. Il thriller storico ha riscosso grandi elogi sin dal suo lancio, e a unirsi a questi apprezzamenti è proprio il mangaka di Vinland Saga.

Se non hai sentito parlare di quest’ultima serie, non allarmarti. Dopotutto, Chihiro deve ancora portare la sua storia vichinga oltreoceano. Addio, My Odin è stato lanciato all’inizio di quest’anno su Monthly Comic Zenon, quindi non è uscito abbastanza a lungo perché gli editori al di fuori del Giappone potessero investire. Ma grazie al consiglio di Yukimura, le cose potrebbero cambiare abbastanza presto!

Per quanto riguarda questa nuova serie. È ambientata nell’Inghilterra dell’XI secolo e racconta la storia di un ragazzo in cerca di vendetta. Odin no Shuuzoku segue gli eventi del protagonista che viene allevato dai lupi prima di essere adottato da un prete durante l’adolescenza. Tuttavia, le cose prendono una svolta quando i vichinghi fanno irruzione nel villaggio e uccidono il padre adottivo del ragazzo. Affamato di vendetta, il ragazzo giura di porre fine ai vichinghi e usa le abilità che ha preso dal suo branco di lupi per trasformare il sogno in realtà.

Come si può notare dalla breve sinossi generale del manga, c’è molta affinità con Vinland Saga. E molto probabilmente è anche per questo che Makoto Yukimura abbia consigliato questo manga.

Fonte – Comicbook