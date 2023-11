JoJo: Hirohiko Araki continua a essere fermato dalla polizia

Il mangaka de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Hirohiko Araki, è tra i più famosi e amati di sempre tra i fan non solo in Giappone ma in tutto il mondo. La sua passione e il suo amore per la sua opera non sono una novità, in quanto ha affermato in diverse occasioni che disegnare il mondo dei Joestar è un sogno diventato realtà. In passato, Araki ha anche dichiarato che lavorerebbesuo, lavorerebbe alla serie manga per sempre. E Araki in un certo senso ha dato prova di questo, disegnando la nona parte della serie che si concentrano sulle avventure di Jodio e Dragona Joestar in The JOJOLands. Con il presente articolo, però, vogliamo riportare un aneddoto sul mangaka. Infatti pare che Araki sia costretto a fermarsi con The JOJOLands perché viene regolarmente fermato dalla polizia.

Nell’ultimo numero di Ultra Jump, Hirohiko Araki ha colto l’occasione per rivelare che la polizia nella sua zona lo ferma e lo perquisisce regolarmente. Confuso da questi recenti eventi, Araki ha condiviso l’aneddoto con i lettori di Shonen Jump. Il mangaka confessa che quando va a lavoro, continua a essere fermato per un controllo della polizia. E gli chiedono cose come ‘Cosa c’è nel tuo portafoglio?‘. Araki non nasconde il suo stupore nel continuare a essere fermato per un controllo dalla polizia anche se ha più di 60 anni.

Rimanendo in tema, la polizia ha avuto piccoli ruoli in molti capitoli della serie JoJo. Più recentemente, si sono scontrate sia con Jodio che con Dragona in The JOJOLands. Questo perché i due fratelli organizzano spesso rapine che comportano inevitabilmente il confronto con le forze dell’ordine.

Al momento The JOJOLands continua e convince i lettori, ma non ci sono novità su un nuovo potenziale adattamento anime. David Production ha concluso l’adattamento di Jolyne Cujoh con il finale di Stone Ocean. Tuttavia la casa di produzione non ha dichiarato quando, o se, ci sarà in futuro una nuova stagione anime. Come abbiamo più volte riportato, se la serie anime dovesse proseguire, dovrebbe adattare l’arco narrativo del manga che si concentra su Steel Ball Run, una storia ambientata in una realtà alternativa incentrata su una corsa di cavalli.

