L’autore di Ken il Guerriero Tetsuo Hara si è espresso sull’intelligenza artificiale, discutendo di come essa sia uno strumento senza anima, che non ha nulla a che vedere con l’arte e i sentimenti. Fist of The North Star come ben sapete compie 40 anni e tra i tanti festeggiamenti si è deciso anche di realizzare e pubblicare una nuova serie animata remake, per mostrare anche alle nuove generazioni questo capolavoro senza tempo.

Hara ha detto a proposito dell’AI: “L’intelligenza artificiale non conosce determinati concetti umani coma la sofferenza e la morte. Tramite la sofferenza si possono esprimere determinati concetti e questa è una cosa che l’AI non può e non potrà mai fare: è una tecnologia lontana dall’essere umano e non ha né un corpo né un’anima. Puoi ritenerti umano solo quando affronti determinati concetti, e l’Intelligenza Artificiale al momento non può”, come leggiamo su CBR. COM.

Hara ha disegnato l’iconico manga di Ken il Guerriero e questo estratto appena letto arriva da un’intervista fatta all’artista durante la mostra celebrativa dei 40 anni di Hokuto no Ken. Insieme alle mostre e ai vari festeggiamenti, che hanno portato Planet Manga ad annunciare una nuova edizione del manga, troviamo l’annuncio di una nuova serie anime dedicata, annunciata ufficialmente a settembre di quest’anno.

Ken il Guerriero, Tetsuo Hara sull’AI: “Non ha né anima né cuore”

Visto che compie 40 anni il manga è stato pubblicato in Giappone per la prima volta nel 1983, raggiungendo un incredibile successo, talmente alto da portare a una trasposizione animata l’anno dopo, nel 1984. Tale serie comprende 152 episodi, e si è protratta fino al 1988.

Per il nuovo progetto animato non sappiamo ancora niente, e al momento abbiamo solamente una key visual molto generica che non lascia spazio a nulla per quanto riguarda i dettagli. Cosa dobbiamo aspettarci? Solo il tempo donerà risposta.

