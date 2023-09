The JOJOLands esamina la misteriosa roccia lavica del capitolo 8

The JOJOLands è la nona parte della famosa serie scritta e disegnata da Araki. E il mangaka sta scrivendo sicuramente una trama che si discosta molto dalla tipica storia di Joestar, dato che è tutta incentrata sul denaro. I due nuovi protagonisti della famiglia Joestar, Jodio e Dragona, si concentrano solo sull’aumento dei loro conti bancari nel tentativo di assicurarsi di potersi permettere le giuste cura per la loro madre. Dopo un incontro inaspettato con un volto familiare de Le bizzarre avventure di JoJo, la banda di ladri di diamanti non è più solo in possesso solo del diamante inestimabile. Infatti l’uscita del capitolo 8 ha introdotto al cosiddetta e misteriosa “roccia lavica“.

Prima di proseguire vogliamo chiarire che seguiranno diverse anticipazioni dell’ultimo capitolo di the JOJOLands. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire nulla in anticipo di non proseguire ulteriormente con la lettura.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 21 settembre 2023

La “Roccia Lavica” è stata scoperta all’interno della cassaforte di Kishibe Rohan. E, come spiega Usagi, questa è capace di attirare verso di sé oggetti di grande valore. Quindi, nel tentativo di mettere alla prova questa teoria, Usagi si scontra con Dragona mentre propone un esperimento in cui vuole vedere cosa succede se una banconota da venti dollari tocca il misterioso artefatto. All’inizio, Dragona si arrabbia quando un passante prende la banconota a caso, ma rimangono inorriditi quando assistono a ciò che accade dopo.

Infatti Jodio, Dragona e Usagi sono sorpresi nel vedere che proprio la banconota da venti dollari che avevano utilizzato nell’esperimento era tornata. Dragona decide di fare un salto di qualità. Decide di vedere cosa sarebbe accaduto se la Roccia Lavica fosse entrata in contatto con costosi orologi da scrittura, individuando una gioielleria vicina. Tentando di saperne di più sulle proprietà del manufatto, scoprono inavvertitamente che uno degli orologi è scomparso mentre i dipendenti della gioielleria tengono fermi Dragona e Usagi.

Nel frattempo, Jodio e Paco hanno problemi quando si rendono conto che l’utente dello Stand con cui avevano combattuto in precedenza, che per puro caso era un felino, aveva un proprietario che si trovava nelle vicinanze. Le loro paure trovano conferma quando scoprono che apparentemente era stato lanciato un attacco Stand su di loro.

Fonte – Comicbook