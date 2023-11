L’Attacco dei Giganti: un oscuro Easter Egg anticipava il destino di Mikasa

L’Attacco dei Giganti si è definitivamente concluso anche sul piccolo schermo con la serie anime. Sono passati ben 10 anni da quando ha debuttato con il primo episodio della prima stagione, ma i fan continuano a parlarne. È passata più di una settimana dalla fine dell’adattamento anime di MAPPA, precedentemente di WIT Studio, e tutti gli appassionati sono ancora sconvolti dal suo epico finale. Dopotutto, il viaggio di Eren ha portato il pubblico in un viaggio intenso, e tra i personaggi della serie, probabilmente nessuno era più scosso di Mikasa alla fine. Con il presente articolo vogliamo riportare che la fine tragica della serie fosse stata anticipata già nella prima stagione.

La serie nata dalla mente di Hajime Isayama è famosa anche per i suoi flash forward. E in alcuni casi nessuno poteva capire che questi fossero collegati a momenti importanti futuri di alcuni personaggi. L’Attacco dei Giganti trova un significato in tutto questo, e con il presente articolo vogliamo concentrarci su un easter egg legato al destino di Mikasa. Nella prima stagione, l’anime mostrava una scena in cui Mikasa assisteva a un gesto brutale da parte di una mantide religiosa. E quel momento apparentemente senza senso, si è ricollegato con il finale dell’anime.

Dopotutto, gli eventi sanguinosi e distruttivi portati avanti da Eren, si sono conclusi con la sua inevitabile morte. Il protagonista muore per mano di Mikasa, con quest’ultima che salva l’umanità tagliandogli la testa. Dopo aver compiuto l’atto estremo ma inevitabile, Mikasa ha dato un bacio sulla testa decapitata di Eren, e questa brutale intimità la si vede nella scena della mantide religiosa.

CURIOUS FACT: In Season 1 they show us a praying mantis around Mikasa, which is well known for decapitating its partner… pic.twitter.com/6mLhrnMTNP — Kira ☆ (@Kira_mikasa) November 14, 2023

C’è una ragione precisa per cui la mantide religiosa si comporta in un certo modo. Infatti è tutt’altro che gentile con il suo compagno. Quando la femmina vuole avere un rapporto fisico con il compagno, tutto finisce in modo piuttosto violento. Durante l’atto, la mantide religiosa femminile stacca la testa del suo compagno. In alcuni casi, la testa del maschio viene solamente mozzata, mentre in altri la mantide religiosa la mangia. In ogni caso, il finale dell’anime chiarisce perché ha paragonato Mikasa a questo insetto. Potremmo non averlo previsto, ma il destino di Mikasa con Eren era da sempre scritto.

