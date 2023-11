Tra le uscite DC targate Panini del 16 novembre 2023 troviamo il numero 1 della nuova serie di Superman, che segna il nuovo corso per l’Uomo d’Acciaio sotto l’egida di Dawn of DC, oltre seguito della saga Batman Vs. Robin: Lazarus Planet che ridefinirà tutto il DC Universe.

Inoltre troviamo anche lo speciale Pack di Natale e il volume dedicato a Dead Boys Detectives, la serie del Sandman Universe di cui è stato da poco diffuso il trailer dell’adattamento Netflix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 16 novembre 2023.

Le uscite DC Panini del 16 novembre 2023

Superman 1

Superman 54

6,00 €

Contiene: Superman (2023) #1/2

Superman 1

Variant A di Riccardo Federici

Superman 54

8,00 €

Contiene: Superman (2023) #1/2

Superman 1

Variant B di Andy Kubert

Superman 54

8,00 €

Contiene: Superman (2023) #1/2

L’alba di una nuova era con uno strabiliante numero 1!

L’Uomo d’Acciaio è tornato in azione e il suo arcinemico è finalmente dietro le sbarre!

Ma Lex Luthor è pur sempre l’uomo più intelligente del mondo e ha sempre un piano…

Comincia qui la run del super-team composto da Joshua Williamson e Jamal Campbell!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 7

Joker 23

3,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #7

Il Principe Pagliaccio del Crimine ha una nuova avversaria: Kate Spencer!

Questa vigilante difende le strade di Los Angeles e non vuole che Joker trasformi la sua città in un cumulo di macerie.

Nel frattempo, l’altro Joker si trova nelle fogne di Gotham insieme a un misterioso benefattore…

Inoltre, in una storia breve disegnata da Will Robson, la nemesi per eccellenza di Batman si prepara a incontrare… Deathstroke!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 6

DC Select

5,00 €

Contiene: Lazarus Planet: Omega (2023) #1

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 6

Variant Cover

DC Select

7,00 €

Contiene: Lazarus Planet: Omega (2023) #1

L’evento Lazarus Planet prosegue con un altro emozionante capitolo disegnato dall’artista italiano Riccardo Federici!

La Terra sta subendo gli effetti di una tremenda tempesta magica che sta alterando i poteri di vari supereroi, e nemmeno Batman e Supergirl sembrano in grado di gestire l’emergenza!

Cosa succederà quando a scendere in campo saranno gli individui capaci di incanalare le energie occulte?

Nel frattempo per il Diavolo Nezha e suo figlio King Fire Bull è giunto il momento della resa dei conti! Chi avrà la meglio?

DC Holiday Special 2023

10,00 €

Contiene: DC Universe Holiday Special 2008 #1 (II, X), Batman Annual (2016) #1 (II), DC Rebirth Holiday Special (2017) #1 (VI), DCU Infinite Holiday Special (2007) #1 (VII), Harley Quinn Holiday Special (2015) #1 (III), DC Holiday Special 2017 1 (II, IV, V, XI), Action Comics Special (2018) #1 (III), DCU Holiday Bash II (1998) #1 (III), DC Special Series (1978) #21 (II)

Buon Natale da tutto l’Universo DC!

Tredici storie a tema natalizio in un albo folle, divertente e commovente, con autori straordinari. L’albo sarà venduto in un pack speciale stile pacco regalo di Natale.

Superman e Batman in gara per il ruolo di Babbo Natale! Un tragico omicidio la notte di Natale! Un dono speciale per Bruce Wayne!

E ancora: Natale nelle trincee di guerra! Scambio di regali tra Flash! Un rito natalizio speciale per l’Uomo Pipistrello e Wonder Woman!

Dead Boy Detectives 1

Fantasmi a Los Angeles

Sandman Universe Collection

17,00 €

Contiene: Dead Boy Detectives (2022) #1/6

Il ritorno di due tra i personaggi più amati dell’universo di Sandman!

Charles Rowland e Edwin Paine sono detective da decenni e migliori amici morti da molto di più.

Un caso su una ragazza tailandese-americana scomparsa a Los Angeles li porta ad affrontare mostri e incubi terrificanti.

Pornsak Pichetshote e Jeff Stokely portano le creazioni di Neil Gaiman nel posto più spaventoso di tutti: Hollywood!

Wonder Woman: Terra Uno

DC Earth One Collection

41,00 €

Contiene: Wonder Woman: Earth One (2014) vol. 1/3

Diana ha sempre desiderato lasciare l’Isola Paradiso, l’unica casa che abbia mai conosciuto, per vivere avventure oltre le sue coste.

Ora, dopo il fatidico incontro con il pilota dell’Air Force Steve Trevor, la Principessa delle Amazzoni sta per conoscere il Mondo dell’Uomo…

Ma l’America sarà pronta per lei? Il governo la considera un pericolo per la società e sembra non condividere la sua missione di pace e amore.

In un unico volume, la trilogia di graphic novel con cui Grant Morrison e Yanick Paquette hanno coraggiosamente rivisitato il mito di Wonder Woman!

Justice League International 4

Gli Estremisti

DC Evergreen

54,00 €

Contiene: Justice League America (1987) #39/50, Justice League Europe (1987) #15/25, Justice League Quarterly (1991) #1

È giunta l’ora: Martian Manhunter contro Despero, e qualcuno morirà!

Il drammatico esordio degli Estremisti, con la Maga d’Argento e Metamorpho a pagarne le conseguenze…

…e quello del nuovo gruppo di eroi al quale Booster Gold ha lavorato dopo la sua uscita dalla Justice League!

Un mastodontico volume di oltre 600 pagine che vanta i disegni di Adam Hughes, Mike McKone e Chris Sprouse!

Superman: Action Comics 500

La Storia della Vita di Superman

DC Limited Collector’s Edition

24,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #500

Da Krypton a Lois Lane, da Superboy a Krypto, ecco a voi… la vita di Superman!

A oltre quarant’anni dalla sua unica edizione italiana, torna sugli scaffali il mitico numero 500 di Action Comics!

Mentre la città di Metropolis festeggia Superman, Lex Luthor trama nell’ombra!

Un albo epocale in formato gigante, scritto da Martin Pasko e illustrato dal super-disegnatore per eccellenza: Curt Swan!

Swamp Thing di Len Wein e Bernie Wrightson

DC Absolute

53,00 €

Contiene: House of Secrets (1956) #92, Swamp Thing (1972) #1/13

Uomo! Mostro! Leggenda! In un unico volume, l’agghiacciante interpretazione di Swamp Thing da parte di Len Wein e Bernie Wrightson!

Le prime avventure della misteriosa creatura delle paludi della Louisiana che ha ispirato alcuni dei più grandi autori DC!

Una saga completa da parte di uno dei più acclamati team creativi degli anni 70 in edizione oversize e raccolta in uno slipcase!

L’esplorazione dell’inquietante rapporto fra uomo e mostro in una classica saga del fumetto americano fondamentale per lo sviluppo dell’horror Made in DC!