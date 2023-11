Tra le uscite targate Panini Comics del 16 novembre 2023 troviamo le consuete uscite dedicate a Star Wars, Teenage Mutant Ninja Turtles e The Witcher, oltre che al volume Nemesis Reloaded, sequel/reboot della storica miniserie scritta da Mark Millar che fa da prologo al più grande e sconvolgente evento che abbia mai convolto il “Millarverse”.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 16 novembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 16 novembre 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 9

Star Wars: L’Alta Repubblica 31

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #9

Ora che il Livellatore è stato scatenato, il Cavaliere Jedi Vildar Mac deve affrontare una terribile decisione: resistere al richiamo del lato oscuro o diventare ciò che teme di più per sopravvivere. Toccherà a Tey Sirrek pagare il prezzo della sua scelta…

Teenage Mutant Ninja Turtles 63

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #114/117

Una sorprendente visitatrice proveniente dal futuro ha prefigurato alle TMNT un domani a tinte foschissime, a meno che i nostri eroi non riescano a salvare la vita a una delle loro nemiche più acerrime: Karai. Intanto, Jennika ha capito che il modo migliore per ritrovare se stessa è quello di… fondare una band metal. Come darle torto?

Star Wars: Sana Starros – Affari di Famiglia

18,00 €

Contiene: Star Wars: Sana Starros (2023) #1/5

Reduce da una serie di delusioni, Sana Starros torna dalla sua famiglia per rilassarsi un po’. Ma il tempo in famiglia è tutt’altro che rilassante per una canaglia e la sua famiglia di fuorilegge… specialmente quando gli assaltatori Imperiali fanno irruzione durante la cena!

Ma quali misteri del passato di Sana stanno per palesarsi in tutta la loro pericolosità?

Abbiamo un brutto presentimento al riguardo…

Alien 4

Disgelo

18,00 €

Contiene: Alien (2023) #1/5

Da qualche parte, nello spazio, un’equipe scientifica svolge esperimenti per l’estrazione e la conservazione del bene più prezioso: l’acqua.

Ma c’è qualcosa, sepolto nei ghiacciai di quella gelida luna, che attende in stato d’ibernazione il momento in cui potrà riaffiorare e fare ciò che sa fare meglio: propagare la specie… a ogni costo!

È l’inizio di un incubo senza fine.

La superstar del fumetto internazionale Declan Shalvey e il talentuoso artista italiano Andrea Broccardo realizzano un nuovo arco narrativo mozzafiato incentrato sull’alieno più letale dell’universo: lo Xenomorfo!

Nemesis: Reloaded

Millarworld Collection

19,00 €

Contiene: Nemesis: Reloaded (2023) #1/5

Il più malvagio personaggio dei fumetti è tornato!

Chi è Nemesis e perché questo eccentrico miliardario che indossa una maschera e un mantello vuole terrorizzare le persone invece che aiutarle?

I miliardari che si mettono un costume non dovrebbero combattere il crimine? Non è così che dovrebbe andare nei fumetti?

Mark Millar (Civil War) e Jorge Jiménez (Batman) si spingono oltre: non dite che non vi avevamo avvertito!

The Witcher 7

La Ballata dei Due Lupi

14,00 €

Contiene: The Witcher: The Ballad of Two Wolves (2022) #1/4

Gira voce che nel villaggio di Grimmwald abbiano problemi per colpa di un lupo mannaro! Accompagnato da Dandelion, Geralt decide di andare a indagare e qui incontra strani personaggi, come una ragazzina

con un cappuccio rosso e tre perfide sorellastre… Una nuova e originale avventura di Geralt di Rivia che mescola il fascino di The Witcher a quello di alcune celebri fiabe!

Cyberpunk 2077: Blackout

18,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Blackout (2022) #1/4



Arturo si occupa di programmare le Braindance e riparare dispositivi che le riproducono. La sua è una vita difficile, al servizio di una corporazione che lo sfrutta così come sfrutta i suoi clienti. Quando arriva al punto di rottura, si rende conto che non può continuare così e decide di cambiare la sua vita, ma per farlo avrà bisogno di una crew di elementi al limite come lui! Un nuovo, emozionante viaggio nella Night City di Cyberpunk 2077!

Cyberpunk 2077: La Tua Voce

18,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Your Voice

L’uomo giusto nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Questo è ciò che succede a Todd, un impiegato che durante un controllo di routine si ritrova davanti a una misteriosa ragazza che sta lottando con alcuni membri di una gang.

Finirà così invischiato in un’avventura che gli stravolgerà la vita e lo porterà a scoprire un lato di Night City che finora non aveva mai visto!

Star Wars Epic 18

In Guerra con l’Impero

38,00 €

Contiene: Star Wars: Empire (2002) #1/6, #9/11, #13/14, #19/22, #24/25, #31

Un volume che ripropone la mitica serie Empire, che ci riporta ai primi giorni dell’Alleanza Ribelle, con storie ambientate prima, durante e dopo gli eventi di Una nuova speranza! In questo appuntamento, un attentato a Darth Vader e all’Imperatore Palpatine da parte di ufficiali Imperiali traditori e il primo assaggio della guerra civile…

Star Wars Romanzi: Thrawn – Alleanze

22,00 €

Contiene: Star Wars: Thrawn – Alliances

Una terribile minaccia per l’Impero sta prendendo forma ai margini delle Regioni Ignote. Palpatine manda a investigare i suoi uomini più fidati: il suo apprendista oscuro Darth Vader e un astuto stratega, il Grand’Ammiraglio Thrawn. Divisi da una feroce rivalità, i due avevano già collaborato in un’epoca remota, quando erano conosciuti con i nomi di Anakin Skywalker, Generale della Repubblica, e Comandante Mitth’raw’nuruodo dell’Ascendenza Chiss. Di nuovo insieme, dovranno sopravvivere a un nemico in grado di sconfiggere persino il loro potere riunito.