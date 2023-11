Durante il Tamashii Nation 2023 la Toei Animation ha svelato un teaser trailer e una key visual per Knights of the Zodiac: Saint Seiya, il remake anime in CG del manga Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco) di Masami Kurumada. Come attesta ANN la seconda parte di questa serie animata è prevista nel 2024, e avrà come titolo Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary – Parte 2.

Praticamente questa seconda parte adatta una delle saghe più note di Saint Seiya, quella delle dodici case e al momento della conclusione della prima stagione, Atena era stata ferita al cuore dalla freccia, intanto che i Cavalieri cercano in tutti i modi di risolvere la situazione al più presto. L’unico che può salvare la Dea è il Gran Maestro, ma per arrivarci i protagonisti dovranno affrontare 12 pericolose case che metteranno a dura prova la loro mente e il loro corpo.

La prima parte di questa prima stagione ha debuttato in tutto il mondo su Netflix a luglio 2019. La seconda parte ha poi debuttato a gennaio 2020, per un totale di 12 episodi. Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, la seconda stagione, ha debuttato su Crunchyroll il 31 luglio e conta anch’essa 12 episodi. Un cambio di rotta da come ben sappiamo, con Netflix che ha ceduto i diritti e l’esclusiva a Crunchyroll.



Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Battle for Sanctuary – Parte 2, quando uscirà?

Yoshiharu Ashino (Tweeny Witches, CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) ha diretto le due serie presso Toei Animation. Eugene Son (sceneggiatore di Duel Masters, B-Legend! Battle Bedaman) è stato lo story editor e lo scrittore principale. Terumi Nishii (Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Penguindrum) ha disegnato i personaggi e Takashi Okazaki (creatore di manga Afro Samurai, disegnatore di personaggi di Summer Wars) ha disegnato l’armatura. Voi cosa ne pensate?

