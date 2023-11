Jujutsu Kaisen: l’ultimo episodio rivela le condizioni critiche di Nanami

L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è senza dubbi una delle migliori del 2023. La situazione al momento è critica dato che Gojo è intrappolato nel regno della prigione per mano di Geto. E con Gojo fuori dai giochi, Yuji e gli altri si sono trovati da soli a sventare minacce molto impegnative. Durante queste numerose battaglie della seconda stagione dell’anime, alcuni grandi personaggi sono morti. Ma con il presente articolo vogliamo concentrarci su un personaggio molto importante e amato dai fan. L’episodio 17 infatti ha mostrato Nanami ancora in vita, nonostante il pesantissimo attacco esplosivo subito da Jogo. Tuttavia le sue condizioni non sono rassicuranti, visti i danni che ha riportato sul volto.

Il recente episodio ha visto Sukuna scatenarsi pericolosamente su Shibuya, combattendo contro un’onnipotente creatura evocata da Megumi. Sebbene lo shikigami noto come Mahoraga avesse la capacità di adattarsi a ogni situazione nuova, recuperando velocemente da quasi tutte le ferite, trova davanti a se un avversario come Sukuna. il Re delle maledizioni ad un tratto sfrutta la sua espansione del dominio per procurargli ferite veloci e frequenti, impedendogli di guarire.

Dopo la battaglia tra Sukuna e Mahoraga, Yuji Itadori torna a prendere il controllo del suo corpo. E da questo segue un crollo mentale alla vista della devastazione che Sukuna ha creato. All’inizio della stagione, Nanamki, Maki e Naobito erano stati apparentemente uccisi da Jogo, il quale aveva scatenato alcuni attacchi infuocati molto seri. E l’episodio 17 si conclude mostrando Nanami ancora vivo. Quindi lo stregone è riuscita a sopravvivere all’attacco. Tuttavia sembra che sia riuscito a malapena a resistere poiché metà del suo corpo è bruciato al punto che la parte sinistra della sua faccia è completamente ustionata e senza pelle.

Mancano ormai pochi episodi prima che l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya si concluda nell’anime. Ma ci saranno ancora momenti più importanti e tragici a cui assistere. Dunque bisogna specificare che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen non sembra avviarsi verso un lieto fine. La situazione non è per niente felice, anche perché Gojo non potrà intervenire per dare una grossa mano ai protagonisti.

