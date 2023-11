Il destino di Yuji in Jujutsu Kaisen era segnato già dopo i primi episodi: Sukuna, il Re delle Maledizioni ha usato il protagonista della storia come recipiente e ora all’interno dell’arco narrativo inerente all’incidente di Shibuya è brutalmente tornato, seminando morte e distruzione all’interno della nota stazione. Ovviamente in calce ci saranno spoiler sugli ultimi episodi pubblicati.

Nelle scorse puntate Jogo è stato messo alla prova da Sukuna, che ovviamente ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e la sua crudeltà. Il Re rimane l’entità più potente e violenta di tutto Jujutsu Kaisen e la sua freddezza e “ammirazione” verso la violenza smisurata è stata ancora una volta dimostrata, quando Sukuna ha risvegliato Yuji durante la fine di un cruento scontro, provocandogli un crollo mentale abbastanza pesante a livello psicologico.

Il ragazzo si trova infatti di fronte a uno spettacolo raccapricciante e non può fare a meno di vomitare, visto anche il mix di emozioni negative provate in quel momento. Ovviamente Sukuna non da peso alle vite che spezza ma anzi, sembra quasi un divertimento per lui. Tutto il peso viene scaricato su Yuji però, che si augura ancora la morte per eliminare per sempre Sukuna: un giorno sarà così?

Jujutsu Kaisen: la seconda stagione anima il “crollo mentale” di Yuji

Una scena pesante da guardare anche perché il come Sukuna sfrutta Yuji è uno spettacolo indicibile. Il Re scatena tutta la sua violenza e cattiveria contro chiunque, seminando appunto morte e distruzione, lasciando a Itadori il compito di sopportare tutto questo, essendo un essere umano.

L’arco narrativo di Shibuya è drammatico e crudo e MAPPA lo sta rendendo al meglio, adattando anche degli scontri incredibili avvenuti anni fa nel manga. Tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll e ogni giovedì notte arriva in simulcast la nuova puntata trasmessa antecedentemente in Giappone.

Fonte Comic Book