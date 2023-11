La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen ha raggiunto il momento più importante dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. E nonostante questo, ci sono ancora alcuni combattimenti di spessore da vedere. E con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione e la data di uscita del prossimo episodio, ossia il 17. Al momento gli eventi dell’incidente di Shibuya mostrati sul piccolo schermo hanno rivelato tantissimi colpi di scena e anche diverse scomparse inaspettate di personaggi importanti.

Ma gli appassionati che leggono il manga, sanno che c’è ancora molto da aspettarsi anche nell’anime. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha mostrato alcuni combattimenti chiave. Uno di questi è quello a sorpresa tra Toji Fushiguro contro Megumi. Quest’ultimo si trovava in condizioni critiche come mai visto prima. E dopo la fine dello scontro con suo padre, ha subìto un attacco pesante a sorpresa alla fine dell’episodio. Anche questo è solo uno dei grandi punti chiave da considerare, visto c’è anche Sukuna è a piede libero dopo aver sconfitto Jogo in uno scontro a dir poco spettacolare.

Ora i fan potranno dare una prima occhiata a quello che accadrà nell’episodio 17 di Jujutsu Kaisen. L’anticipazione si può vedere in cima al presente articolo.

L’episodio 17 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Tuono 2” e sarà rilasciato il 16 novembre su Crunchyroll. Al momento Gojo è fuori dai giochi, dopo che Geto è riuscito a sigillarlo in un’altra dimensione. Questa rappresenta una perdita importante per i suoi giovani studenti, che devono cavarsela da soli.

Le vicende dell’arco di Shibuya sono ambientate dopo il 31 ottobre, quando si abbassa improvvisamente un sipario attorno alla stazione di Shibuya. Poiché è la notte di Halloween, la stazione è molto trafficata e quindi un gran numero di civili rimagono intrappolati. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti decidono di gestire la situazione mandando Gojo da solo. Geto, Mahito e le altre maledizioni preparano la trappola per Gojo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e gli altri si ritroveranno a combattere molte maledizioni pericolose e dovranno farlo senza il supporto dello stregone più forte del mondo.

Fonte – Comicbook