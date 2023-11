Jujutsu Kaisen è sicuramente una delle serie shonen che ha conquistato un numero importante di fan non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. I numeri di vendite sono sempre in crescita e soprattutto si può comprendere il livello di coinvolgimento dei lettori osservando la posizione in classifica sull’app Manga Plus. Attualmente infatti si trova al secondo posto, dietro solo l’inarrivabile One Piece.

Al momento il manga si trova nella sua fase finale, anche se Gege Akutami, il mangaka, ha rassicurato i fan dicendo che la fine è ancora lontana. Quest’anno, tuttavia, Jujutsu Kaisen sta facendo molto parlare di sé in quanto è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione anime prodotta da MAPPA. E con il presente articolo ci vogliamo concentrare su un momento dell’episodio 16, in quanto pare abbia voluto omaggiare una franchise di fantascienza famoso in tutto il mondo.

Non è la prima volta che una cosa del genere accade, a dimostrazione del fatto che ci si influenza sempre a vicenda. Nel caso di Jujutsu Kaisen, vogliamo riportare che lo scontro tra Megumi e Toji ricorda molto, per la sequenza delle scene e dei movimenti, diverse scene di combattimento di Matrix. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Action choreography sickos feasting right off the bat with JJK #40 / S2 #16, Miso x Osen is too powerful of a combination in this regard. Inherently fun ideas like watching a rabbit throw hands & yeeting one away with his mouth, and a certain satisfying action staple at the end pic.twitter.com/9AvqA5So5T — kViN 🌈🕒 (@Yuyucow) November 9, 2023

Coloro che sono fan di Matrix, sapranno a cosa ci stiamo riferendo. Questo anche perché il film di fantascienza scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski ha fatto delle scene di combattimento la sua eredità più grande. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui quattro Oscar, e ha avuto un forte impatto culturale e l’omaggio di Jujutsu Kaisen ne è una prova. Al momento l’anime della serie shonen scritta e disegnata da Gege Akutami, ha rivelato degli sviluppi molto critici per i protagonisti principali.

Questo è accaduto da quando ha debuttato l’arco dell’Incidente di Shibuya, che ha visto Gojo uscire di scena in quanto sigillato da Geto. E dopo che Yuji ha perso contro Shoto, Sukuna ha preso il sopravvento del corpo, cominciando a seminare il panico. Riguardo Toji, il padre di Megumi non è più una minaccia, in quanto dopo aver riconosciuto suo figlio, si è tolto la vita.