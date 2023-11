Jujutsu Kaisen: Megumi incontra Toji nell’ultimo episodio dell’anime

L’arco dell’incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen ha finalmente debuttato anche sul piccolo schermo qualche tempo fa. La situazione per gli stregoni dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo è piuttosto critica. Infatti Gojo si trova sigillato nel regno della prigione e quindi questo vuol dire che la migliore risorsa per i protagonisti non è a disposizione. Mentre Geto incombe per osservare l’imprigionamento di Gojo, Sukuna ha preso il sopravvento sul corpo di Yuji Itadori ancora una volta. E con il presente articolo vogliamo concentrarci su un altro aspetto. Infatti l’ultimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha rivelato una riunione di famiglia importante. Toji è tornato dalla morte e ora si ritrova a combattere contro suo figlio, con Megumi ignaro di chi avesse dinanzi a sé.

Ora che Gojo è stato intrappolato, un elevato numero di utilizzatori di energia maledetta ne stanno approfittando per scatenarsi. E in questa situazione critica, uno stregone malvagio ha riportato in vita Toji, il principale antagonista dell’arco dell’Inventario Nascosto. Mentre quest’ultimo uccideva il malvagio Dogan, si è ritrovato a combattere contro suo figlio Megumi nell’ultimo capitolo.

Nonostante Megumi fosse uno stregone esperto per la sua età, non aveva alcuna possibilità di combattere suo padre. Il compagno di Yuji è riuscito a lanciare alcune delle sue tecniche animalesche su Toji, ma nessuna è riuscita a impensierirlo. Megumi avrebbe fatto una brutta fine se Toji fosse riuscito a scoprire la verità su Megumi. Infatti questo ha fatto sì che la battaglia prendesse una svolta totalmente diversa.

Quando Toji scopre che Megumi è in realtà proprio suo figlio, si toglie la vita, lasciando Megumi molto confuso. Ma non si deve mai abbassare la guardia. Questo perché nel momento in cui Megumi esce inaspettatamente vittorioso da questa battaglia, si ritrova vittima di un’imboscata di un malvagio stregone che in precedenza aveva messo in difficoltà Nobara e Nanami. Dato che l’arco dell’incidente di Shibuya ha un certo numero di episodi rimanenti, bisogna aspettarsi che alcuni momenti importanti abbiano luogo nel futuro della seconda stagione.

Fonte – Comicbook