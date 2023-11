Dragon Ball Super al momento sta adattando la saga “Super Hero” all’interno del manga, come ben sappiamo presente principalmente nel nuovo lungometraggio del franchise. Shueisha ha deciso di raccontare nella versione cartacea tali eventi, così da rendere canonico il tutto, comprese le nuove trasformazioni di Gohan e Piccolo, rispettivamente “Beast” e “Orange”. Inoltre anche nuovi personaggi saranno canonici, come Cell Max, i Gamma, Dr. Hedo e tutti gli altri, senza dimenticare i Saiyaman X1-X2.

Il riproporre tale saga però ha fatto calare drasticamente le vendite dei volumi di Dragon Ball Super in Giappone, visto che salvo alcuni dettagli la storia è pressoché identica, così come la risoluzione del combattimento finale contro Cell Max. Sperano che in futuro si risollevi, tramite @DbsHype possiamo ammirare un’anteprima della cover di V Jump inerente a gennaio 2024, insieme alla nuova copertina del volume 22 di Dragon Ball Super.

Come vedete in calce la rivista avrà in prima pagina Dragon Ball, come confermato dalla presenza di Goku, Gohan e Bardack sulla copertina appunto. Di lato possiamo ammirare quindi, anche la nuova cover del prossimo volume del manga di Dragon Ball Super, dove si raggiungerà il climax di questo arco narrativo, cominciato con il risveglio di Cell anche all’interno di Manga Plus, versione digitale dell’opera.

Dragon Ball Vol. 22: il climax della saga “Super Hero” esplode nella cover

V Jump January 2024 Cover & Dragon Ball Super Volume 22 Cover! pic.twitter.com/QtgtKatbt0 — Hype (@DbsHype) November 8, 2023

Sono cambiate poche cose all’interno del manga rispetto al film, come ad esempio una lotta breve tra Broly e Goku. Infatti nella versione cartacea vediamo i due combattere, mentre nel lungometraggio tale scena non è presente. Inoltre all’inizio di questo arco narrativo viene inserita anche una breve “backstory” con al centro Crillin, mentre nello scontro con Cell vediamo Trunks e Goten scagliarsi contro il nemico nella loro versione “Saiyaman”.

Sembrano molte cose ma alla fine non sono dettagli rilevanti, quindi anche per questo il pubblico ha deciso di non leggere il manga, vista la risoluzione già mostrata all’interno del film dei prossimi eventi. Cosa ne pensate voi? Diteci la vostra.

