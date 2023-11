One Piece: l’arco di Wano si conclude ufficialmente il 26 novembre

È difficile da credere, ma l’arco di Wano sta per concludersi anche nell’anime di One Piece. Si tratta di una vera e propria fine a un’era, visto che il primo episodio di questo arco risale al 2019. Sono passati quattro anni da allora, da quando i fan del franchise hanno potuto vedere questi eventi anche sul piccolo schermo. E durante questi ultimi anni, One Piece è cresciuto notevolmente.

Dopotutto è innegabile che gli ultimi anni abbiano portato alla luce una sorta di rinascita per la serie anime Shonen. E con il presente articolo vogliamo riportare la data di uscita ufficiale dell’episodio che sancirà la conclusione dell’arco di Wano.

L’aggiornamento arriva dal Giappone tramite un nuovo aggiornamento della Guida TV. È lì che i fan hanno potuto scoprire e condividere che One Piece è pronto a mettere la parola fine alla saga di Wano. E quindi Toei Animation permetterà ai fan di dire addio al paese chiuso il 16 novembre, con l’episodio intitolato “Cala il sipario! Il giuramento di Rufy e Momonosuke“.

Come si può benissimo immaginare, questo finale genererà molte emozioni contrastanti. One Piece ha avuto moltissimi archi narrativi eccellenti prima di questo, ma nessuno può eguagliare Wano. Questo infatti ha coinvolto ed entusiasmato i fan per quattro anni e Toei Animation ha fatto tutto il possibile per trasformare la saga in qualcosa di speciale. Tra i tanti momenti chiave quello che tutti si porteranno nel cuore e nella mente sarà il momento in cui il Gear Fifth ha debuttato sul piccolo schermo. E adesso ci saranno tante altre novità in arrivo per i fan. Ricordiamo però che la saga di Wano è iniziata nel 2019 con l’episodio 890. L’anime al momento conta 1.084 episodi, quindi la saga di Wano è caratterizzata da 195 episodi totali.

I progetti per One Piece sono comunque molti, visto che non c’è solo il manga con il suo arco narrativo finale. Infatti ricordiamo che quest’anno ha debuttato su Netflix il primo live-action della serie. E il successo riscosso ha inaspettatamente rovesciato ogni titubanza fino a riscrivere completamente le sorti dei live-action. Non molto tempo dopo il suo debutto, il successo ha spinto Netflix a rinnovare il progetto con una seconda stagione al momento in lavorazione.

