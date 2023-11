All’Aniplex USA tenutosi sabato, è stato mostrato il trailer ufficiale della seconda stagione dell’anime televisivo tratto dal manga Mashle: Magic and Muscles di Hajime Kōmoto. Dopo il successo della prima era anche ovvio un continuo delle vicende, e insieme alla clip appena citata la produzione ha anche svelato il titolo della prossima stagione: Mashle: Magic and Muscles The Divine Visionary Candidate Exam Arc.

Quest’ultima andrà a coprire lo Shinkakusha Kōho Senbatsu Shiken-Hen (The Divine Visionary Candidate Exam Arc) e arriverà alla corte del pubblico a partire da gennaio del 2024, dopo la trasmissione della prima puntata dell’anime avvenuta il 7 aprile di quest’anno. La produzione si è data quindi una mossa e tra un paio di mesi potremmo gustarci le nuove e “magiche” avventure dei bizzarri personaggi presenti al centro della storia.

Tomonari Tanaka (Engage Kiss, Visual Prison) dirige l’anime presso A-1 Pictures. Yousuke Kuroda (My Hero Academia tutte e sei le stagioni, Mobile Suit Gundam 00) è responsabile delle sceneggiature della serie, e Hisashi Higashijima (animazione chiave di Tada Never Falls in Love) è il disegnatore dei personaggi. Masaru Yokoyama (2019 Fruits Basket, Astra Lost in Space) comporrà la musica.

Il trailer in questione più che le vicende conferma e presenta nuovi personaggi all’interno di questa seconda stagione, che andranno a interagire con il simpatico e stravagante protagonista, come ben sapete una parodia di Harry Potter e Saitama di One Punch Man. Quindi a gennaio potete cominciare con questa seconda stagione, mentre la prima è disponibile su Crunchyroll. Il manga è stato invece pubblicato in Italia dalla Star Comics a partire dal 2021, con la serie ancora in corso.

Mashle: Magic and Muscles si pone principalmente come una parodia di Harry Potter, anche se il protagonista della storia somiglia molto a Saitama, vista la sua incredibile forza. Nonostante questo il suddetto non possiede abilità magiche e dovrà fare di tutto per adattarsi in un mondo dove la magia è il fulcro centrale della vita.

