Mashle: svelato il primo trailer della seconda stagione anime

Mashle: Magic And Muscles ha debuttato quest’anno sul piccolo schermo con la prima stagione anime, prodotta da A-1 Pictures, diretta da Tomoya Tanaka e sceneggiata da Yōsuke Kuroda. Uno degli aspetti che ha subito catturato l’attenzione dei fan è la somiglianza a Harry Potter e One-Punch Man. Le vicende ruotano attorno al protagonista Mash Burnedead, dotato di super poteri. Il successo della prima stagione ha portato subito alla conferma della seconda stagione, che tornerà sul piccolo schermo a gennaio del prossimo anno. E con il presente articolo vogliamo riportare il primo trailer della seconda stagione che anticipa ai fan i nuovi contenuti in arrivo.

Nei momenti finali della prima stagione anime di Mashle: Magic And Muscles, Mash era riuscito ad entrare nella più importante scuola di magia al mondo. E ci era riuscito nonostante non avesse alcun potere magico, competenza base per poter provare ad essere ammessi. Fortunatamente, Mash può fare affidamento sulla sua forza disumana per ingannare gli stregoni facendogli credere che sia un mago a tutti gli effetti.

Il trailer sopra riportato rivela i doppiatori del cast dei Visionari Divini:

Junichi Suwabe nel ruolo di Ryoh Grantz

Yūki Ono doppierà Orter Mádl

Nobunaga Shimazaki interpreterà Kaldo Gehenna

Saori Hayami nel ruolo di Sophina Biblia

Kishō Taniyama doppierà Renatus Revol

Tomori Kusunoki darà la sua voce a Tsurara Halestone

Agito Tyrone (senza voce)

Mashle un manga shōnen scritto e disegnato da Hajime Kōmoto, il cui debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha risale al 2020. Il manga era entrato nell’arco finale a maggio 2022 e si è concluso quest’anno. In Italia la serie è pubblicata da ottobre 2021 da Star Comics.

Ricordiamo che la prima stagione è attualmente disponibile su Crunchyroll. Gli eventi sono ambientati in un mondo dove la magia è al centro di tutto ed è usata con disinvoltura da tutti. Ma in questo mondo magico, in una foresta oscura, vive un ragazzo che si chiama Mash Burnedead. Si tratta del protagonista principale e non può usare la magia. Tutto ciò che desidera è vivere una vita tranquilla con suo padre, ma un giorno le persone iniziano improvvisamente a cercare di ucciderlo. Così decide di iscriversi alla scuola di magia, l’Accademia Magica Easton, per diventare il Divino Visionario e tornare alla sua vita tranquilla.

Fonte – Comicbook