Kaiju No. 8: l’anime sarà un esclusiva Crunchyroll

Kaiju No. 8 è uno dei manga shonen più recenti ad aver debuttato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha. E dal suo primo capitolo ha raggiunto un importante successo, al punto da ricevere un adattamento anime, nonché uno dei più attesi da tutti gli appassionati. Saranno due gli studi di animazione giapponesi che realizzeranno l’adattamento anime di Kaiju No. 8, ossia Production IG e Studio Khara. E con il presente articolo vogliamo anche riportare quale piattaforma di streaming ha ottenuto i diritti esclusivi sulla serie.

Kaiju No. 8 farà il suo debutto nella stagione primaverile del 2024 e sarà un’esclusiva di Crunchyroll. Il manga, scritto e disegnato da da Naoya Matsumoto, ha debuttato nel 2020 e le vicende ruotano attorno al protagonista principale di nome Kafka che vive in un mondo popolato da pericolosi kaiju. La sua vita prende una piega completamente diversa quando entrando in contatto con queste particolari creature, ne eredita le abilità mostruose.

Il mangaka di Kaiju No. 8, Naoya Matsumoto, ha recentemente avuto la possibilità di esprimersi dopo l’annuncio al Comic-Con di New York. “Ciao dal Giappone a tutti coloro che parteciperanno al Comic-Con di New York. Sono l’autore di Kaiju No. 8, Naoya Matsumoto” comincia il mangaka. Prosegue parlando brevemente della storia del suo manga, mettendo in risalto le caratteristiche del protagonista che anche se vive in un mondo duro, non si arrende mai e spera di condurre le persone verso un futuro più luminoso. Si rivolge poi ai lettori dicendo che spera con il suo manga possa aiutare a rendere anche il loro futuro un po’ più luminoso, nonostante le complessità della realtà.

Kaiju No. 8 narra le vicende del trentaduenne Kafka Hibino. Si tratta del protagonista che lavora nella squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due in passato, si erano promessi di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa.

Fonte – Comicbook